快訊

堅果和種子可護腦，但哪一樣最有益？神經科醫師和阿茲海默症專家都說是它

杜蘇芮颱風最新路徑曝 粉專指這個走法有點像7年前的莫蘭蒂

藍全代會通過提名侯友宜選總統 朱立倫：組執政大聯盟

不理敲門！2男搭火車佔用廁所不出來 她拉開門見做1事超火大

聯合新聞網／ 綜合報導
自強號火車。示意圖／聯合報資料照片
自強號火車。示意圖／聯合報資料照片

通常搭火車沒買到座票時，有人會選擇改搭其他班次，也有人乾脆站到目的地，不過有一名女網友表示昨（22）日搭自強號回家，有兩名年輕男生一上車就直接進到廁所，並把門關住，途中有不少乘客敲門，但這兩人就是不出來，最後女網友火大飆罵，這兩名男子才默默開門，還一副若無其事的態度，讓她看了氣炸。

這名女網友在Dcard以「在火車裡廁所吹冷氣滑手機很舒服齁」為題發文，她說昨天傍晚搭自強號回家，但因為沒買到座票，只好認命地站在車門附近的走道。原PO說有兩名年輕男子從台北站一上車後，就直接往廁所裡鑽，甚至還將門鎖住，到板橋站時有兩位阿姨想上廁所，但敲了門，2男就是不出來，而且還回敲門，讓原PO看不下去，傳簡訊通報台鐵。

隔沒多久，有一位阿伯頭昏倒地，有遊客想去廁所按通話鈴，但2名男子還是不出來，所幸阿伯沒什麼事，只說休息一下就好。後來又有個女生要去上廁所，仍然不得其門而入，原PO最後真的忍不住，用力地拍廁所門，並且以其他乘客都聽得到的音量大聲地說「2位先生，你們從台北站上車後就一直佔用著廁所，影響其他乘客的權益了，請問你們到底要不要出來呢？」

原PO一講完，廁所門才緩緩打開，她用力拉開門，發現其中一名男子還坐在小便斗上滑手機。2人走出來後也沒有道歉，只是默默地移往車門附近站著，然後從中壢下車。她無奈地說「如果你們是不舒服而佔用廁所，我會道歉，若不是請你們以後注意自己的行為，不要為他人造成不便」。

貼文引起眾人熱議，「可以上車那去車廂吹冷氣不就好了，幹嘛待在廁所？」、「廁所很臭呢」、「幹得好啊！最討厭這種沒位置就躲廁所的無賴，我也是會瘋狂敲門」、「我還以為火車的廁所只能擠一個人」、「坐小便斗不髒？」、「好差勁」、「帥爆了，看了很舒胡（舒服）」、「出來沒說什麼基本上可以判斷是屁孩，家庭教育失敗，踢到鐵板只是剛好」。

原PO看到2男子霸佔廁所不出來，氣得通知台鐵處理。 圖擷自Dcard
原PO看到2男子霸佔廁所不出來，氣得通知台鐵處理。 圖擷自Dcard

自強號 Dcard

延伸閱讀

正妹滑手機過馬路險被撞！脫衣「露胸」道歉網看傻眼

高雄駕駛下夜班精神不濟撞車 車頭撞爛他躺擔架滑手機

滑手機、站路中央「行人三寶」變多？ 王國材：研議提高違規罰鍰

直擊！出國搶辦護照 南部辦事處塞爆滑手機也等到翻白眼

相關新聞

不理敲門！2男搭火車佔用廁所不出來 她拉開門見做1事超火大

通常搭火車沒買到座票時，有人會選擇改搭其他班次，也有人乾脆站到目的地，不過有一名女網友表示昨（22）日搭自強號回家，有兩名年輕男生一上車就直接進到廁所，並把門關住，途中有不少乘客敲門，但這兩人就是不出來，最後女網友火大飆罵，這兩名男子才默默開門，還一副若無其事的態度，讓她看了氣炸。

「1主菜+3配菜」便當要價1,249元眾人看傻 前員工曝：賣得不差

物價上漲，外食賣得越來越貴，近日就有網友分享，自己看到1主菜、3配菜的便當，要價竟要1,249元，讓他直呼：「貧窮限制了我的想像」，也引起底下留言熱議。

沒薪水為何要去選里長？ 知情者揭內幕「做10年買3房5車」

近日有週刊爆料有「最美里長」之稱的新北市永和區永福里里長陳紫渝，與派出所凃姓員警密戀、進摩鐵約會，因而成為焦點。有網友對里長這職業相當好奇，認為「又沒給薪幹嘛還去選？」引發討論...

赴日本爆買「色色玩具」！妹子過海關遇1狀況超崩潰：社死在機場裡

暑假到來許多人瘋出國旅遊，不僅可以欣賞異國風情，更是大肆購物的絕佳機會。一名女網友近期赴日旅遊，不料卻在回台途中碰上尷尬場面，她透露因個人需求在日本買了很多「色色玩具」，沒想到過海關時被攔截，讓她崩潰直呼...

被偷窺？他搭捷運遇「1行為」超惱人 過來人推解方：再也不擔心

許多通勤族習慣搭捷運上下班，但若在過程中發現「惱人行為」，恐會影響一整天的心情。近日，一名網友抱怨捷運上「1行為」讓他相當看不慣，那就是路人常會偷看他的手機螢幕，讓他覺得相當不舒服，甚至有種隱私被窺探的感覺...

她戒掉「5習慣」 擺脫精緻窮！理工女曝：畢業時存到160萬

「精緻窮」是這幾年竄起的新興用語，指的就是收入低卻高物慾，為了維持精緻生活，賺的錢往往不夠支出。最近有一名女網友表示，朋友本來是1萬當1百元花的人，結果戒掉5種亂買習慣後，一年多存了快10萬，另外也有人分享，靠著一些習慣，碩士畢業時就存了160萬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦