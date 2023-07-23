不理敲門！2男搭火車佔用廁所不出來 她拉開門見做1事超火大

通常搭火車沒買到座票時，有人會選擇改搭其他班次，也有人乾脆站到目的地，不過有一名女網友表示昨（22）日搭自強號回家，有兩名年輕男生一上車就直接進到廁所，並把門關住，途中有不少乘客敲門，但這兩人就是不出來，最後女網友火大飆罵，這兩名男子才默默開門，還一副若無其事的態度，讓她看了氣炸。

這名女網友在Dcard以「在火車裡廁所吹冷氣滑手機很舒服齁」為題發文，她說昨天傍晚搭自強號回家，但因為沒買到座票，只好認命地站在車門附近的走道。原PO說有兩名年輕男子從台北站一上車後，就直接往廁所裡鑽，甚至還將門鎖住，到板橋站時有兩位阿姨想上廁所，但敲了門，2男就是不出來，而且還回敲門，讓原PO看不下去，傳簡訊通報台鐵。

隔沒多久，有一位阿伯頭昏倒地，有遊客想去廁所按通話鈴，但2名男子還是不出來，所幸阿伯沒什麼事，只說休息一下就好。後來又有個女生要去上廁所，仍然不得其門而入，原PO最後真的忍不住，用力地拍廁所門，並且以其他乘客都聽得到的音量大聲地說「2位先生，你們從台北站上車後就一直佔用著廁所，影響其他乘客的權益了，請問你們到底要不要出來呢？」

原PO一講完，廁所門才緩緩打開，她用力拉開門，發現其中一名男子還坐在小便斗上滑手機。2人走出來後也沒有道歉，只是默默地移往車門附近站著，然後從中壢下車。她無奈地說「如果你們是不舒服而佔用廁所，我會道歉，若不是請你們以後注意自己的行為，不要為他人造成不便」。

貼文引起眾人熱議，「可以上車那去車廂吹冷氣不就好了，幹嘛待在廁所？」、「廁所很臭呢」、「幹得好啊！最討厭這種沒位置就躲廁所的無賴，我也是會瘋狂敲門」、「我還以為火車的廁所只能擠一個人」、「坐小便斗不髒？」、「好差勁」、「帥爆了，看了很舒胡（舒服）」、「出來沒說什麼基本上可以判斷是屁孩，家庭教育失敗，踢到鐵板只是剛好」。