「1主菜+3配菜」便當要價1,249元眾人看傻 前員工曝：賣得不差

物價上漲，外食賣得越來越貴，近日就有網友分享，自己看到1主菜、3配菜的便當，要價竟要1,249元，讓他直呼：「貧窮限制了我的想像」，也引起底下留言熱議。

原PO在Dcard貼出照片，可以看到便當盒分成5格，其中2格是小菜，有泡菜、秋葵，1小格放置2種醬料，另外較大的1格放上前菜玉米沙拉，最後最大的1格則是白飯，上面鋪上6片肉，看似平凡的便當要價破千元，也讓原PO直呼：「貧窮限制了我的想像，有沒有人吃過，好吃嗎？」

對此，網友們紛紛表示，「1,249配菜玉米…」、「我吃過1,280的便當，其中1,280是罰單」、「包裝200，6片牛排肉1,000，配菜+飯49，不知肉用多好，同樣的配菜外面的健康餐盒可能賣個200左右吧」、「129可以接受」。

不過也有網友認為，這肉使用澳洲和牛，按照店內牛排用公克算價錢，1,249元其實真的還好。另外，也有自稱前員工現身表示，「我之前做過，還真別說，賣得還不算差」。