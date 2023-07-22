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赴日本爆買「色色玩具」！妹子過海關遇1狀況超崩潰：社死在機場裡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友去日本買了許多情趣用品，不料卻遭海關攔截，讓她相當尷尬。示意圖／ingimage
一名女網友去日本買了許多情趣用品，不料卻遭海關攔截，讓她相當尷尬。示意圖／ingimage

暑假到來許多人瘋出國旅遊，不僅可以欣賞異國風情，更是大肆購物的絕佳機會。一名女網友近期赴日旅遊，不料卻在回台途中碰上尷尬場面，她透露因個人需求在日本買了很多「色色玩具」，沒想到過海關時被攔截，讓她崩潰直呼「我社死（社會性死亡【社會性死亡】簡稱社死，指的是人被社會忽視、孤立或隔離。）在機場裡」！

一名女網友在Dcard發文，她透露因自身的慾望較濃厚，便趁著赴日期間買了許多「色色玩具」，更將它們放在行李箱內，準備一併帶回台灣。然而人算不如天算，原PO過海關時卻遭攔截，更被要求打開行李廂，讓她相當崩潰。

原PO在文中寫道，「打開行李箱（的）時候緊張（得）要死」，眼看著收刮來的情趣用品在海關面前一覽無遺，讓她既害羞又尷尬，無奈坦言「我社死在機場裡」。

文章引發討論，許多網友紛紛留言安慰原PO，「沒關係，往好處想，海關應該看多了，而且他們也不會記住妳是誰」、「買情趣用品是個人自由，心態正確就不怕」、「這哪會社死，海關每天看奇奇怪怪的東西不計其數，妳這根本小兒科」。也有人提議該如何化解尷尬，「說幫別人買的」、「買多一點說妳是代購或是批發，緩解尷尬」。

部分網友也跳出來分享自己的海關甘苦談，「我曾經帶了雄獅12色顏料被海關認為疑似炸彈，叫我到小房間打開，結果是他們超尷尬」、「我之前從日本回國時，親戚大媽默默的包了幾球洗衣粉放在我行李中，還很專業的包成透明橢圓型，害我差點回不來喔」，希望原PO不要太介意類似情況。

Dcard 出國旅遊 海關 機場 日本

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