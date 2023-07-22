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窗型冷氣怎會沒落？過來人直指「3大原因」：真的忍不了

聯合新聞網／ 綜合報導
多數人認為窗型冷氣又吵、又耗電而且也不美觀。 圖／canva
多數人認為窗型冷氣又吵、又耗電而且也不美觀。 圖／canva

天氣炎熱，很多人已經處於不開冷氣不行的階段。現今市面上又以分離式為大宗，窗型式則越來越少，網友也好奇「窗型冷氣到底怎麼沒落的？」，引起熱議。

網友在PTT發文表示，記得以前大家都喜歡裝窗型冷氣，吹起來很涼，不過外面會滴水，夏天一到家家戶戶開冷氣的時候，外面就像下著小雨。

原po說，窗型冷氣結構簡單，濾網自己拉出來洗就好，不涼也可以請師傅來補冷媒就好，耐操好用，幾乎不會壞，就算真的壞了也是買一台新的裝上去就好。

原po表示，現在幾乎冷氣都裝分離式，除了價格貴，壞掉也很難自己修理，報修等料也要等個好多天，很納悶「窗型冷氣到底怎麼沒落的？」

此文一出也引起網友熱議，最多人覺得有3大原因，很吵、耗電又不美觀，「因為吵，而且開那麼大洞很醜」「窗型冷氣裝潢很醜」、「不想挖洞」、「以前一堆窗型是因為有留洞」、「太吵，沒有之一」、「你能忍受那個噪音睡覺我也服了」、「說穿了就是吵，而且危險性真的比分離式的高」。

但也有人認為，「窗型就方便，分離式安裝後續都成本較高」、「哪裡沒落了？學生宿舍還是一堆」、「新的變頻冷暖窗型已經好很多了」、「窗型也有1級變頻啊」、「沒錢賺不生產啊，我賣一台都不會壞的冷氣要賺啥？」。

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