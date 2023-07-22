北漂一輩子！他突發現「殘酷事實」夢碎 無奈嘆：根本廢到笑

在這個物價漲、薪水卻跟不上的時代，許多人會選擇北漂，尋求長遠的職涯發展還有更優渥的薪資。但有網友卻感嘆，一堆人從讀書時期就北漂，畢業後找到好的工作，努力奮鬥十幾年，結果發現買房隨便都要兩千萬以上，明明已經努力一輩子，卻還是無法擁有完整的家，直呼「根本廢到笑」。

一名網友在PTT發文指出，台灣所有的資源都集中在北部，一堆人讀書時期就選擇北漂，在台北租房生活，畢業後出社會找到了好的工作，努力奮鬥十幾年，好不容易爬到公司主管職務，還以為人生就要有回報了，結果發現在台北買房隨便都要兩千萬以上。

網友表示，從北漂到置產，至少要達到醫生的工作收入，不然根本無法定居，感嘆「明明已經努力一輩子了，結果還是只能在台北租房，完全無法擁有自己的家，根本就整個廢到笑啊！」，他也問大家「沒人發現北漂一生卻無法定居的感覺很X嗎？這樣人生努力這麼久的意義是什麼啊？」

此文一出後，引起不少人共鳴紛紛留言，「最悲慘的莫過於北漂，養房東沒存到錢，中年後想返鄉，連家鄉也買不起」、「南北就業機會不均就是這樣」、「林口，淡水，可以買給你參考」、「老實說在北部這麼多年，我現在比較希望在東部有一塊田，在那邊養老就好」。

但也有人認為，「代表薪水不高吧？老一輩上一代都定居成功耶」、「為什麼定居一定要買房，當然有房感覺又會不一樣，但有人就是房東還不錯，也住了10幾年」、「一堆台北人都被洗到桃園去了，有差嗎？」