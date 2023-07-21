工安意外「哪件最可怕」？網友回憶去年花蓮這場意外：影片很驚悚

新北板橋昨(20)日下午，發生候車亭女大生遭冷氣砸到重傷不治的重大事故，震驚社會，而工安意外話題也再次引起討論。有網友就詢問，「近年來台灣哪場工安意外最可怕？」。

該名網友在PTT上以「近年最可怕的工安意外是哪一個？」為題發文，他表示自己最有印象的是花蓮大理石將工人攔腰斬斷的意外，其次則是2015年的中捷工安事故。

文章曝光，網友們紛紛表示，「蘇澳大橋垮下來」、「中捷鋼樑掉下來那個印象很深」、「5月台中貨櫃場堆高機那個，比花蓮大理石更可怕」。不少人也提及2014年的高雄氣爆事故，以及2021年清明連假發生的太魯閣列車出軌事故，「太魯閣事件阿，我記得是近年死傷最大的」、「當然是高雄氣爆啊，和拍電影一樣」、「比波及範圍高雄氣爆，比死傷太魯閣」。

但讓網友們印象最深刻的是「花蓮港事件」，「花蓮大理石影片真的超驚悚」、「被重物壓下半身腰斬」、「花蓮那個今天才知道，影片超可怕」、「大理石攔腰砸斷工人」。

去年7月2日，花蓮港第14號碼頭貨船正執行大理石吊掛作業時，鋼索疑似無法承受重量斷裂，造成33公噸的大理石墜落，下方一名63歲夏姓工人閃躲不及，身體被攔腰砸斷，死狀相當驚悚。