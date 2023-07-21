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不如去泰韓！日本人刷台灣旅遊負評 台網友認同：無法反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情趨緩後，不只台灣人出國旅遊，許多外國旅客也到台灣來遊玩。圖／聯合報系資料照片
疫情趨緩後，不只台灣人出國旅遊，許多外國旅客也到台灣來遊玩。圖／聯合報系資料照片

疫情趨緩、各國國境解封，不論是台灣人還是外國人都紛紛赴海外旅遊，一名女網友表示在日本的網路論壇看到一篇討論來台灣旅遊的文章，但底下的留言竟然都是負面批評的，讓她看了相當生氣，沒想到PTT網友們多數都認同地說「無法反駁」。

原PO在PTT以「日本鄉民對台灣旅遊評價超差？」為題發文，她說昨天（20日）在日本論壇「5ch」看到一篇討論討論台灣旅遊的文章，好奇之下點進去看，沒想到裡面的留言讓她看了爆氣地說「台灣有那麼不堪嗎？」

原PO看到日本人一窩蜂地給台灣旅遊負面評價，例如「交通太危險了，總有一天我會被輾死的」、「去台灣根本一點都不感動」、「讓我最驚訝的是東西都很難吃」、「吃什甚麼都有八角，我真的不行」、「最大的驚喜就是米飯的味道不好」、「很像是去日本的鄉下玩」、「就海比較髒的沖繩」、「沒有基本的鮮味，只有鹹味或毫無用處的辣味或甜」等等，讓她非常不以為然。

除此之外，也有不少日本人推薦可以去泰國和南韓，「泰國真是一個熱帶國家，樹葉多、物價便宜，有很多美麗的度假村，可以騎大象，食物好吃，還可以享受購物」、「去曼谷吧，城裡的米飯真好吃」、「韓國很流行化妝品、韓流和韓劇，所以我不知道為什麼要去台灣」、「泰國>>>>>>韓國>台灣」。

多數PTT鄉民們看了也表示認同，「沒辦法反駁呢」、「真的爛，盤子才在國旅」、「笑死，一針見血」、「實話實說 沒錯啊」、「日本鄉下還比台灣舒服」、「沒錯啊，20年觀光有啥進步的」、「除了食物難吃這點不同意，其他都中肯」、「食物真的難吃啊，沒特別找就高機率雷」、「確實啊，外國人通常對台灣的評價就是食物好吃、人很熱情，基本上也是場面話，路上很臭倒是一點也沒錯」。

出國旅遊

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