裝冷氣跨坐牆上沒綁安全帶 師傅一句話嚇壞他：該要求停工嗎？

昨（20）日在新北市板橋發生冷氣從17樓高掉下砸死女大生的慘劇，這樣的工安意外也讓許多人憂心冷氣師傅在高樓施作時的危險性。一名網友在PTT透露朋友最近剛買了公寓，師傅來裝冷氣時都直接跨坐在牆上，誇張的是還沒有穿吊帶，沒想到師傅的一句話讓不少人聽了都傻眼。

原PO說大學時的一個朋友最近剛買了一間公寓，請師傅來裝窗型冷氣時，對方都直接跨在牆上，雖然有兩個人一起施工，但這樣的情況還是讓這名朋友看了怵目驚心，「隨便一個人手滑就連人帶機當『在地人』」。

更誇張的是，師傅在裝冷氣時竟然沒有穿吊帶來確保安全，詢問對方原因，但得到的答覆竟然是「我做了30年都沒問題，做這行沒人在穿安全帶的啦」，一席話讓原PO的朋友聽了很傻眼，原PO也想問大家「面對這種狀況會立刻要求停止施工嗎？」

不少人都感嘆，「台灣人多數從小沒有安全概念，行人路權成為顯學也是這兩年的事，落後歐美日等國家」、「台灣的勞安，老闆不想花錢做，勞工嫌麻煩不想做，勞安推了幾十年根本推不動」、「台灣做事就這樣，自己方便就好」、「大多情況安全帶也沒地方綁，哪個屋主會願意給你在外牆多打洞」、「台灣就是一堆僥倖心態的人啊，不然酒駕怎麼會這麼多？」、「覺得設計蓋大樓的人，也要考量冷氣擺放位置，要有個施工維修空間讓人裝冷氣」。

還有網友分享經驗，「我的冷氣師傅還真的有裝安全帶，另外也收我危險施工費」、「我在找冷氣廠商的時候，就會提前告知需要綁安全帶，不想新家還沒住就變凶宅」、「唉，朋友父親裝冷氣從三四樓高摔下腦死離開」、「我就是看我爸摔下來兩次決心不接家業，不然我爸賺的比我和妹妹兩個公務員加起來多」、「之前住旅館遇過進來修室外機，也是沒防護，問了也是說一直都這樣」。