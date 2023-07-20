看電影遇他人干擾心情糟 她一句話回應對方竟被姐嫌丟臉

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享糟糕的觀影經驗。示意圖／ingimage
網友分享糟糕的觀影經驗。示意圖／ingimage

電影院是許多人放鬆的好去處，日前卻有網友在Dcard透露，自己在看電影時，感受到旁邊的男子一直動來動去，周遭還有人在大聲討論劇情，影響看電影心情。原PO便向旁邊男子提醒，請對方不要再搖晃座位，雖男子當下點頭示意，電影結束後卻大聲斥責原PO，認為原PO故意找碴，讓原PO委屈表示，再也不敢到電影院看電影。

原PO表示，自己與姐姐一同去看電影，電影期間坐在原PO旁邊的男子卻不斷動來動去，加上周遭有其他人在大聲討論劇情，大大影響原PO的電影體驗。糟糕的觀影環境讓原PO忍無可忍，便出言提醒旁邊男子，請對方不要再晃動座位。她強調，當下對方有點頭示意，且停止動來動去，不料電影結束後男子不但來找原PO吵架，身體還十分靠近原PO，讓她嚇得直問：「你現在是要打我嗎？」

事發當下，原PO姐姐將原PO拉離現場，並認為原PO詢問對方是否要打人具挑釁意涵，是一件很丟臉的事。原PO無奈說明，自己當下僅是嚇到就脫口而出，對於姐姐的態度感到委屈外，也表示再也不敢到電影院看電影了。

部分網友分析原PO姐姐當下選擇離開的原因，並表示姐姐應支持原PO行為，「如果原PO所述的事情經過屬實，那姐姐為什麼覺得妹妹丟臉？不懂」、「支持妳！妳姐身為家人還講這種話真的更讓人傷心，而且還是檢討被害者…，拍拍原PO，妳很勇敢了」、「有些人就是希望以和為貴，妳姐姐大概也是如此吧！妳那句話的確有挑釁的意味，我不認為妳姐需要跟妳道歉。」

也有不少網友安慰原PO，「妳不丟臉，是妳遇到神經病而已」、「辛苦了，妳很勇敢！是我的話只敢在心裡不爽，但還是要注意安全喔，畢竟現在瘋子真的很多」、「妳沒有錯，但切記，言語不要挑釁，尤其是女生，遇到精神狀態不好的，默默走開，（反擊）吃虧會是自己，因為討不回公道。」

電影 Dcard

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