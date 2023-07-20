快訊

捲入不倫戀 Kolas控：黑手陳瑩帶頭殘殺 為選舉泯滅人性

獨／勾結代辦業者廉政署搜索高雄3分局 帶回4警調查

指陳紫渝鬧「花邊新聞」 民進黨永和立委參選人蹭聲量被罵到刪文

有誰睡覺能「不開冷氣」？達人曝省錢妙招：涼到天亮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，現在是否還有人睡覺可以不開冷氣？示意圖/ingimage
一名網友好奇，現在是否還有人睡覺可以不開冷氣？示意圖/ingimage

近期溫度屢創新高，儘管到了半夜，氣溫仍是悶熱難耐，讓許多人必須將冷氣打開才好入眠。不過有名網友就好奇，「現在是否還有人睡覺可以不開冷氣？」，文章曝光掀起熱議，不少人就表示自己睡覺時從不需要開冷氣，另外也有達人分享省錢又能降溫的妙招。

該網友在臉書社團「匿名公社2」好奇發問，「請問現在還有人不開冷氣睡覺的嗎？」，另外原po似乎是擔心整晚開冷氣會太耗電，因此也想詢問有沒有比較省錢的入睡方式。

文章曝光引發熱議，不少網友們紛紛表示，「我至少25年沒開冷氣睡覺，睡前洗冷水澡，開個12吋的電扇，但我住山上，比平地涼一些些而已，我是超想開冷氣的，但沒裝」、「我家大概6~7年沒吹冷氣了」、「我娘家房間在地下室，沒有裝冷氣，但真的比較不熱」、「我家裡坐北朝南，晚上開窗風會灌進來，半夜還要起來拉被子蓋」、「我家鄉下平常電扇就夠了，如果下雨根本不用開」。

另外，也有達人分享省錢妙招，「墊草蓆開電風扇就很涼了，或者換冰絲系列的寢具，設定一個小時的冷氣，開電扇一覺到天亮」、「我都裸睡」、「我睡覺都不開，用涼感保潔墊搭配電風扇」、「有，你買竹蓆，必須是竹青的，就是竹表皮做的，好像單人399元，躺著很涼，冷氣定時1小時，直吹風扇足夠了」、「睡磁磚地板就很涼，加電風扇」。

冷氣

延伸閱讀

女友做荷官還被賭客「包養」 綠帽男崩潰：是我把她推入火坑

「輔大陳若儀」傳分手惹怒媽 急交代「沉住氣就是妳的」：妳趕快去道歉

賓士車已停讓…女推嬰兒車過馬路卻「掏手機挑釁」 畫面曝光掀論戰

吃到飽不夯了？小鳥胃怨不划算 網揭過「年齡分水嶺」就沒想過回本

相關新聞

有誰睡覺能「不開冷氣」？達人曝省錢妙招：涼到天亮

近期溫度屢創新高，儘管到了半夜，氣溫仍是悶熱難耐，讓許多人必須將冷氣打開才好入眠。不過有名網友就好奇，「現在是否還有人睡覺可以不開冷氣？」，文章曝光掀起熱議，不少人就表示自己睡覺時從不需要開冷氣，另外也有達人分享省錢又能降溫的妙招。

吃到飽不夯了？小鳥胃怨不划算 網揭過「年齡分水嶺」就沒想過回本

「吃到飽」餐廳深受不少人喜愛，因美食種類多樣，讓消費者能一次滿足。不過卻有網友表示，近日和親戚到吃到飽餐廳用餐，自己才吃沒多少就飽了，感覺是個賠錢貨，因此好奇「大家還會去吃吃到飽餐廳嗎？」。文章曝光，老饕們紛紛誇讚吃到飽的優點，但也有不少人認為這與「年齡」有關。

黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

沉寂一個月，黃子佼昨(19)日又發出兩萬字長文，獨白內心世界，因為文章太長，很多人看到頭暈。ptt網友整理懶人包，稱他大略讀完黃子佼寫得很破碎的聲明，整理出以下七點。

排隊壽司全給了！夜歸OL遇5階段乞討 遊民吐「1句話」網炸鍋

若遇到遊民向你乞討，你會幫到什麼程度呢？一名女網友在PTT分享遭乞討經驗，表示某天晚上加班完又餓又累，去到當地知名壽司店排隊...

第5次才逮到…上車就起反應 粉領族曝區間車痴漢手法「一直頂屁股」

上下班時間大眾交通工具總是擠滿通勤族，除了需要注意隨身物品有沒有被偷走，也得防範遭色狼伸鹹豬手。一名女網友發文大吐苦水，她表示從4月...

小女孩突然衝出馬路 網友：撞上機車反而「救她一命」

在過馬路時務必小心來車，以免發生危險，尤其牽孩子時，更要格外注意。日前有位網友PO出一段國外影片，只見對向有台大卡車直行，一位小女孩突然往前衝過馬路，被一台機車衝撞倒地，多數人看完驚險瞬間，直呼「家長太不注意了！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦