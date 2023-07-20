吃到飽不夯了？小鳥胃怨不划算 網揭過「年齡分水嶺」就沒想過回本

「吃到飽」餐廳深受不少人喜愛，因美食種類多樣，讓消費者能一次滿足。不過卻有網友表示，近日和親戚到吃到飽餐廳用餐，自己才吃沒多少就飽了，感覺是個賠錢貨，因此好奇「大家還會去吃吃到飽餐廳嗎？」。文章曝光，老饕們紛紛誇讚吃到飽的優點，但也有不少人認為這與「年齡」有關。

該名網友在PTT上分享，上週與親戚到吃到飽餐廳聚餐，「不知道為什麼覺得自己吃的很少，感覺是賠錢貨，可能食量變得很小一下子就吃飽了，請問大家還會去吃吃到飽餐廳嗎？」。

文章曝光，老饕們紛紛表示，「會，但不是為了吃回本，只是什麼都想吃一點就會去吃一下」、「會啊，想吃甚麼就點，價格都包含在裡面，每個人付一樣的錢，省不少麻煩」、「會啊，選擇多比較能顧到每個人的需求」、「會去吃到飽餐廳是因為食物種類多樣化，可以挑自己喜歡的吃！並不是要吃到撐」。

然而，不少網友們認為超過「30歲」後，吃吃到飽反而會變成一種負擔，「30歲後就少吃了，40歲後只吃想吃的」、「去吃到飽的好處是，大家可以選自己想吃的，什麼吃飽吃回本，30歲以後就沒想過了」、「等你過30就很少會想去了，偶爾去也不會老是有吃回本的想法」、「到了一個年紀就沒辦法了」。