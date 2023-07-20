黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

藝人黃子佼6月捲入性騷風暴，6月19日他用三部影片毀滅式爆料，稱自己有童年陰影，並爆出十多位藝人的黑料，隨後傳出他自殘被送醫，妻子孟耿如當時出面道歉，稱「我們是一家人，會一起面對」。

沉寂一個月，黃子佼昨(19)日又發出兩萬字長文，獨白內心世界，因為文章太長，很多人看到頭暈。ptt網友整理懶人包，稱他大略讀完黃子佼寫得很破碎的聲明，整理出以下七點：

1. 幫文章打很多預防針，很長很破碎，不想看可以不要看 2. 不用原諒我，都是我的錯 3. 謝謝老婆謝謝醫護人員謝謝支持我的人 4. 「沒有要危機處理，危機太大，決定處理我自己」 5. 「6/19那天我什麼都不要了」 6. 心路歷程 7. 「讓我變黃子佼2.0的人把我救回來了」「現在是黃子佼3.0，未來的我會做更好的人」

不少網友湧入黃子佼臉書留言打氣，「玉米爸，加油耶」、「加油！為了你愛的玉米和老婆，你有勇敢面對就是很棒的第一步，好好照顧家人」、「佼哥加油！會越來越好的」、「加油啦！知錯能改善莫大焉」。

有網友認為這是復出起手式，「準備復出」、「未來還有4.0、5.0也不奇怪的意思？」、「這位真的很可怕，一切計畫通」、「總結：還想出來賺呢」、「就算是演的，也是這波MeToo裡面最有誠意的吧」。

有人認為黃子佼沒道歉也沒反省，「辛苦了，看了一篇廢話的感覺」、「要是他女兒被拍，不知道他會說啥」、「通篇廢話，然後他似乎認為他那天的了斷就是道歉了」、「一直提女兒，不知道他看著女兒的時候，有沒有想到當年他欺負的那些未成年小女生也都是別人家的女兒」。

網友替孟耿如委屈，「真的是上輩子燒高香，娶到一個好老婆」、「他太太太偉大了」、「黃子佼遇上孟耿如才開始從良」。有人喊話，「如果要做更好的人，就先面對司法」、「先進去關啦，出來才叫更生人」、「別再當藝人了 先真心懺悔吧」。

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