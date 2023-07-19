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受新冠影響平均餘命跌破80歲 「這原因」不改善恐持續折壽

第5次才逮到…上車就起反應 粉領族曝區間車痴漢手法「一直頂屁股」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨搭區間車通勤遇上痴漢，對方仗著車廂人多不斷用下體猥褻。圖／取自Dcard
一名女網友抱怨搭區間車通勤遇上痴漢，對方仗著車廂人多不斷用下體猥褻。圖／取自Dcard

上下班時間大眾交通工具總是擠滿通勤族，除了需要注意隨身物品有沒有被偷走，也得防範遭色狼伸鹹豬手。一名女網友發文大吐苦水，她表示從4月起就遇上區間車痴漢，直到第5次才終於找到機會拍下犯罪證據，她還公布痴漢犯罪手法「仗著火車上人擠人，就好像可以裝沒事一直碰妳」。

一名女網友在Dcard「區間車上的變態慣犯」為題發文，她表示從4月時就已碰過這名色狼，無奈前面4次苦無機會，直到今（19）日第5次碰面才終於逮到空隙能拍下犯罪證據。

原PO表示，這名色狼一上車就已是「起反應」狀態，仗著通勤時間「火車上人擠人，就好像可以裝沒事一直碰妳」、「用下體一直頂妳的屁股」，此外原PO指出，這名色狼一旦被受害者發現後，隨即就找機會中途下車換車廂。最後原PO嘆道，原本今天已經用手機打好訊息，卻遲遲不敢向身旁男性求援，讓她懊惱直呼「當初怎麼不勇敢一點」，但她表示下班後將向鐵路警察局報案，盼別再有女性受害。

貼文曝光後吸引眾多網友留言，「辛苦了，妳很勇敢」、「真的很噁，沒男生發現嗎」、「我之前在公車上也有遇過一樣的狀況，反應不過來，希望不要有下次」、「妳很勇敢！要讚美勇敢的自己才對，被性騷擾不是妳的錯，妳有拍照已經很勇敢了」。

還有一名女網友出面聲援原PO，表示遇過這名色狼，她回憶，當時該色狼也是挑通勤時段下手，「一直往前站、他也是一直往前頂」，她感覺不對勁趕忙逃去車廂其他地方，該色狼察覺被發現後隨即下車。豈料，當火車開到其他站點時，該色狼又突然冒出，讓這名女網友大嘆「他根本沒下車」。

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