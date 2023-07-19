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小女孩突然衝出馬路 網友：撞上機車反而「救她一命」
在過馬路時務必小心來車，以免發生危險，尤其牽孩子時，更要格外注意。日前有位網友PO出一段國外影片，只見對向有台大卡車直行，一位小女孩突然往前衝過馬路，被一台機車衝撞倒地，多數人看完驚險瞬間，直呼「家長太不注意了！」
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段國外的影片，只見對向車道有一台大卡車正在往前開，突然有位小女孩衝出來往車道對向奔跑，這時有位機車騎士撞上小女孩，雖女孩倒地，但也讓小女孩不至於衝到對向被大卡車撞上，事後家長趕緊跑到女孩身邊關心傷勢。驚險畫面曝光讓原PO直呼「不懂為什麼家長可以放任孩子這樣跑」。
文章曝光後，引發網友熱議，「幸好有被機車撞倒，要是到對向被大卡車輾過，性命就不保了」、「心臟很大顆的家長」、「機車騎士救了她一命」、「好恐怖，不過重機這樣撞過去，這個女孩也不太可能是輕傷吧」、「太扯了，這家長在幹嘛啊？」、「我覺得反而是機車騎士救了她，如果真的直接衝到對向，應該會直接被碾死」、「怎麼會有人放任小孩這樣亂跑？好險不是被大車直接輾過，如果被碾過就原地死亡了」、「只能說幸好是被機車撞到，影片看到我心臟差點掉出來」、「這個騎士撞到小孩，救了她一命還得賠錢」。
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