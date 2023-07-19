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新北自助餐便當只要60元 「炒麵免費吃到飽」網驚呼：這樣屏東要120元

聯合新聞網／ 綜合報導
伊娜發現雙北有60元的便宜自助餐便當，對小資族來講相當價格相當佛心。圖擷自臺灣尋奇
伊娜發現雙北有60元的便宜自助餐便當，對小資族來講相當價格相當佛心。圖擷自臺灣尋奇

台灣物價飛漲，現在許多縣市的便當店隨便一款可能就要百元，近日YouTuber伊娜在「臺灣尋奇」影片就發現雙北有60元便當店，她坦言雙北要找到100元以下的便當店很困難，「便當至少也要100元以上了吧」，連自助餐也要100元以上了，所以她才推薦給小資族經濟實惠的便當。

首先，她來到一間大賣場買了「幸福餐盒」，口味是無骨厚雞排，包裝可愛有點像是日本動漫會出現的那種造型便當，第二間她買了台鐵的排骨便當。先實測這二間的便當，伊娜認為雞排的肉很厚實，吃起來是有醃過的感覺，而且她特別喜愛裡頭放的酸菜口感。

台鐵便當則是排骨顏色很深，代表滷得很進去，所以很夠味，不過伊娜說配菜看起來稍遜色一點，看在豆乾的份上，滿分五顆星給它四顆，因為排骨吃到肥肉所以扣一顆星。至於幸福餐盒則是給了4.5顆星，因為肉很厲害，酸菜也不錯，但因為她不喜歡南瓜做成鹹的放在便當菜色裡，所以扣了0.5顆星。

最後她來到中和的一間便當店，不僅主菜和配菜選擇多樣，而且可以自己選擇，內用還有免費的湯可以喝，炒麵隨意吃，很適合胃口很大的小資族，甚至還外帶還可以打包菜脯回家，伊娜笑說，「這個價錢在台北有點太過分」，滿分可以給到五顆星。

不少網友看完也說，「造福辛苦生活的打工族，讓大家找到便宜能填飽的食物」、「60元而且炒麵可以隨便吃，相對真的划算便宜！一般都只有湯而已」、「每個禮拜我幾乎都會去吃自助餐，但要吃飽都要花至少80上下，60真的有夠便宜的啦」，還有人驚呀怎麼可能還有60元有肉有菜的便當可買，「我們屏東鄉下這裡，三種菜加一支雞腿或排骨就超過120了，60元便當是只有素菜頂多一顆蛋！」

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