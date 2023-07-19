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賓士車已停讓…女推嬰兒車過馬路卻「掏手機挑釁」 畫面曝光掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子推嬰兒車過馬路時，掏出手機對著一輛白色賓士狀似錄影，警告意味濃厚，女子的舉動引發網友熱議。圖擷自《爆廢公社二館》
一名女子推嬰兒車過馬路時，掏出手機對著一輛白色賓士狀似錄影，警告意味濃厚，女子的舉動引發網友熱議。圖擷自《爆廢公社二館》

台灣交通亂象被指是行人地獄，為甩惡名6月30日起，車輛與行人間隔約3公尺須停讓，違者最高開罰6000元。近日有網友PO出一段行車紀錄器畫面，一名推著嬰兒車的女子過馬路時，掏出手機對著一輛已停等的轎車狀似錄影警示，影片曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一段行車紀錄器畫面，寫道「拿手機的速度好快」。從影片中看出地點是在台北市大同區長安西路與延平北路交叉路口，一名推著嬰兒車的女子通過馬路，一輛白色賓士在斑馬線前停車讓行，但女子卻大動作的從口袋中掏出手機，對車賓士車一路狀似錄影警示，直到過了馬路才收起。

貼文吸引逾6千人按讚，對於女子的掏手機速，網友驚訝「難道！…她是特勤人員嗎？這速度堪比拔槍啊！」、「這應該練過，可以上戰場了，掏槍一定快」、「西部片決鬥不會輸！！！」、「快！狠！準！」。

但更讓網友不解的是女子為何會有會這麼大的動作，質疑「有必要這樣嗎？車看到她衝出來不是也停下了嗎？」、「車主明明就減速停等禮讓了，這行人的動作讓人感覺就是挑釁」、「這個用路人從機車待轉格推過去的走法蠻特別的」、「我記得行人未走斑馬線不是有罰錢」。

也有另一派網友表示，「從留言就知道，我國汽車有最大路權，走斑馬線如果被撞雖然很遺憾但在台灣是很正常的」、「都有人了輪子還一直在動，被檢舉也是活該剛好而已」、「汽車也是掏了手機才停的，前面一直兔兔兔，前進10公分他也爽」、「很多人的壞習慣就是車子一直嚕不煞停，嚕到行人過去，只要我不撞到都沒事」。

根據《道路交通管理處罰條例》第44條規定，汽車駕駛人行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，不暫停讓行人先行通過，最重可罰6000元，若因此導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照。

雖然是行人路權優先，但不代表能為所欲為，依《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人過馬路時未依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，或不在劃設之人行道通行、在未劃設人行道之道路不靠邊通行，擅自穿越車道，可處500元罰鍰。

行人地獄 路口不停讓行人 人行道

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