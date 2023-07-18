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他苦等涼麵40幾分鐘怨「外送員集體罷工？」 網猜原因給解法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己點外送，卻遇配送時間不斷被延後的狀況。外送示意圖／聯合報系資料照
網友分享自己點外送，卻遇配送時間不斷被延後的狀況。外送示意圖／聯合報系資料照

天氣炎熱，許多人會選擇訂購外食取代出門覓食。日前，有網友在PTT透露，自己住在台北市中心，下班時透過外送點了份涼麵，配送時間卻從晚上10:50，不斷被延後至晚上11:35，讓原PO不禁直問「明天早餐前有辦法吃到我的涼麵嗎？」

原PO表示，自己在下班後，透過外送平台點了份涼麵當作晚餐，但配送時間卻先是從晚上10:50推遲至晚上11:15後，又延後至晚上11:35，等餐超過40幾分鐘令原PO感嘆，「明天早餐前有辦法吃到我的涼麵嗎？」

原PO補充，他住在台北市中心，從家騎車至涼麵店約10至15分鐘，且自己從未刁難外送員，先前選取無接觸送餐時，只要餐點一到也會立刻開門，應不會被外送員列為黑名單。原PO透露，不了解此次配送時間為何不斷被延後，因此發文詢問「有沒有外送員集體罷工的掛？」

不少網友分享訂餐經驗，解析認為原PO訂餐時間較晚，才導致較少外送員願意接單，「錢少沒司機等1-2小時的多的是，半夜就是這樣」、「有小費通常都有人會接單」、「全職的司機都達標休息了，大概只剩兼職的」。

也有網友建議原PO可以向外送平台申訴，「超過一小時就可以跟客服說太久要取消」、「可以反映客服，然後拿折價券跟取消掉。打給店家問麵還要不要，如果不要，能不能免費拿」、「跟客服說涼麵放太久冷掉了！要退款。」

外送員 PTT 罷工

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