團體旅遊行程很難排 她怒：同遊者不要再說「都可以」

出遊前的行程規畫需考慮交通、飲食、時間安排等瑣碎問題，因此許多人對於行程安排經常感到苦惱。日前，有網友在Dcard上分享，她與好友們打算一起出遊，但在討論行程時，大家卻都表示沒意見、都可以，甚至不回應，這讓原PO認為其他人對出遊一事毫不關心，怒說「忙的話就不要出來玩啦」。

原PO透露，近期打算與好友們一同出遊，卻在行程規畫上遇到令她感到不滿的事。原PO指出，在群組討論行程時，有些人經常回覆「你們決定就好，我都可以」、「我很忙欸，你們討論就好」，更有人全程不發表意見，令她十分火大。

原PO補充，出遊的團體內有一、兩位是她較好的朋友，加上對方看起來非常想出門旅遊，原PO才因此決定參與出遊。「找個一天，然後撥出2小時討論很難嗎？」她無奈表示，其他人彷彿不將此次旅遊當作自己的事，甚至在決定「大家能一起參與討論的時間」上，都很沒效率。

貼文底下，許多網友分享過去規畫旅遊的經驗，並建議原PO就按照自己的想法安排行程，「我覺得這樣很好，你可以做所有決定，如果到時候有人真的有意見，就跟他說你當初說都可以的」、「如果對方說都可以，我會照自己想去想吃的安排。行程用好後再丟群組，有問題就提出來都可以再修改，出去玩當天才抱怨，我會直接翻臉。」

其他網友則表示，因自己有選擇困難，所以出門旅遊也是屬於「都可以」的人，「我是真的覺得都可以的人，我覺得重點是跟誰出去玩，而不是行程。行程只是開心的附加條件而已，而且我不太挑」、「我也是都可以的那一個，而且在過程中絕對不會有意見」、「因為我有超級嚴重的選擇困難，而且對於任何地點都沒有什麼特殊要求或對某個部分特別喜歡，所以只要大家覺得舒服我就ok，而且會先把自己害怕的點先講清楚。」