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阿嬤要他買發糕「一杯杯有紙的蛋糕」 孫子買來這1物笑翻網友

聯合新聞網／ 綜合報導
發糕（發粿）示意圖，與當事人無關。 聯合報系資料照
發糕（發粿）示意圖，與當事人無關。 聯合報系資料照

暑假期間，孩童比平時多了更多和家中長輩相處的時間，孩子和爺爺奶奶對日常生活的不同認知可能鬧出笑話。近日一名媽媽PO文分享，外婆要孫子去買「發糕」，但孩子卻帶了另一種糕點回家，令老媽哭笑不得。

女網友在Dcard發文表示，放暑假以後，白天會將兒子帶去給外婆照顧，今天中午原po的媽媽卻突然傳了語音訊息和一張「杯子蛋糕」的照片到群組，語音訊息那頭的外婆說：「我叫你兒子買發糕他給我買這個，市場那個一杯一杯有紙的蛋糕，夭X，我拜拜要用的，神明呷這，乾丟？（神明吃這個，對嗎）」

阿嬤叫孫子買發糕，結果買來杯子蛋糕。圖擷自Dcard
阿嬤叫孫子買發糕，結果買來杯子蛋糕。圖擷自Dcard

原po笑稱，從「一杯一杯有紙的蛋糕」的敘述看來，買杯子蛋糕好像也沒錯，網友則回應：「當大家都拿發糕，只有你拿杯子蛋糕的時候，就成功吸引神明注意了」、「一杯一杯有紙的蛋糕=杯紙蛋糕，無誤」、「也可以拜可麗露，吃起來跟發粿一樣，西洋發粿」。

也有網友留言「到底誰會愛吃發糕」，激起發糕愛好者不滿：「我看妳是完全不懂喔」、「發糕很好吃好嗎」、「發糕切片煎一煎或是氣炸很好吃ㄚ」、「你阿罵會吃啦」。

阿嬤 Dcard

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