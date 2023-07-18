他PO文「日本麻婆豆腐超好吃？」意外掀論戰 老饕網友揭密靈魂是它

日本飲食文化和台灣相近，有人到日本旅遊吃到台灣菜卻被嚇到！日前有一名網友發文表示，「麻婆豆腐」明明是中華料理，為何日本做得遠比台灣好吃？掀起網路正反論戰。

日前有一名網友在PTT上以「日本麻婆豆腐超好吃？」為題發文，原PO表示看見有人發文說大多數人都認同美國中餐廳難吃，但原PO第一次到日本旅遊，在日本吃的麻婆豆腐，有被嚇到！原PO表示日本的麻婆豆腐套餐比台灣連鎖餐廳的好吃，份量多又便宜，他僅花1000日圓(約223台幣)，竟然有白飯、水餃、水煮蛋吃到飽。原PO想問「有沒有日本麻婆豆腐的卦？」

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「日本麻婆是真的好吃」、「豆瓣醬是靈魂，要用四川郫縣的，用台灣產豆瓣醬味道差很多，很鳥」、「台灣豆瓣是用黃豆差很多」、「日本的很香，台灣太辣」、「日本連白飯都有自動添飯機了」、「麻婆豆腐蛋包飯，要去coco壱番屋吃啊」。

但也有不少網友不以為然表示，「亂講，難吃死了，還是正宗川味的讚」、「就是吃川味的啊」、「日本是撒山椒粉，正宗的是煉花椒油」、「台灣的辣豆瓣麻婆豆腐，屌打所有其他的麻婆豆腐」，也有網友透露「日本風味的麻婆豆腐，適合給吃不了辣的人，是中華料理鐵人四川出身的陳建一，把辣椒調整成原本的1/3，日本人才逐漸接受！」