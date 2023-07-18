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飯店備品該不該拿？友說她太省 房務員曝一理由：放心全拿走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己拿了飯店備品，朋友反應卻十分驚訝，讓她覺得很尷尬。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
一名網友表示自己拿了飯店備品，朋友反應卻十分驚訝，讓她覺得很尷尬。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

許多飯店為了提供旅客良好的住宿體驗，通常會準備許多盥洗備品、茶包、零食等一次性用品，因此不少民眾在退房前會將這些免費提供的用品一併帶回家。不過日前一名網友以「拿飯店備品會很丟臉嗎？」為題發文，表示自己拿了飯店備品，卻被朋友大驚小怪，導致她十分尷尬。

原PO在Dcard發文表示，平時住飯店或民宿時，因為覺得這些備品都是新的，也還沒拆封，所以不只這些，連茶包、餅乾都會被她帶回家。不過近期與朋友外宿後，詢問朋友有沒有要帶備品回去，她們卻回覆「哇！原來妳就是那個會拿備品的人，好省喔」，最後原PO只能尷尬回應。

許多飯店會準備小包裝的盥洗用品提供給旅客。示意圖，圖片來源/ingimage
許多飯店會準備小包裝的盥洗用品提供給旅客。示意圖，圖片來源/ingimage

許多網友紛紛替原PO講話，「妳有花錢消費，帶走那些妳本來就可以使用的備品很正常啊」、「不然也是丟掉，我覺得拿走很棒啊，不用管別人的言論」、「阿就飯店提供的啊，付錢了還不拿是怎樣，怎麼不說自己錢太多」、「拿～肯定拿！還會問其他人要不要，不要的話，連他們的份一起帶走」。

另外，也有房務員透露，「我家是做飯店房務的，那些拿走了頂多就是再補而已，餅乾、茶包、梳子那些本來就是給客人用的根本沒差，妳就放心拿吧」、「身為飯店房務員，希望你們都把備品全部拿走，這樣我們整理才比較好整理」。

而根據環保署昨日公告的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，台灣最快自2025年起便會全面實施限用一次性備品，透過縮減供應少於180毫升的洗髮乳、沐浴乳及乳液等盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代，並且不得主動附上梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品，希望以此向國內、外消費者傳達永續旅遊的重要性。

住宿 Dcard

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