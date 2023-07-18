太熱影響人潮！館長喊「選晚上再辦一次遊行」 網酸：韭菜很好割

網紅「館長」陳之漢、時代力量前立委黃國昌，16日發起「公平正義救台灣」遊行，不過許多網友也質疑，參與人數不如預期。對此，館長17日也開直播表示，遊行當天很熱，大家都躲在樹蔭底下，拍照才會看起來很空，「挑一天晚上再辦一次，從晚上6點開始到9點，就不熱了」。

館長表示，當天現場體感溫度飆到43度，很多人都是來了就走，實際參與人數無法準確計算，大約有幾十萬人，但大黨都有來現場，證明遊行的訴求有被看見，這才是最重要的。不過他也在直播中發起投票，有高達96％的網友贊同再辦一次活動，館長表示，就算募款可能要再多個一、兩百萬，也相信大家都願意，再找多一點團體表演，從晚上6點到9點就不會熱了，「要看人多，相信我，這次我安排好」。

對此，PTT網友們也討論，「讚，我一定參加，阿館加油」、「辦晚上至少20萬人起跳」、「水啦，反正怎麼辦都講反綠，那就直接辦反綠」、「一定要再一次，下星期好不好，打鐵趁熱」、「晚上我會去，認真」。

不過也有網友酸，「所以這遊行只是為了展現館長的實力用的嗎，那就根本沒有意義了啊」、「他真的覺得有幾十萬人嗎」、「韭菜很好割，再辦一次賺斗內跟賣潮T」、「網路上96％願意來，現實只有來4％，笑死」、「可以辦啊，但可以老實一點叫反民進黨遊行嗎」、「遊行能量有限」。