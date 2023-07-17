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訂外送竟見袋子破洞、飲料剩半 她「一舉動」引網驚呼：妳心很大
近年來外送平台經營的風生水起，加上疫情時大家擔心病毒傳染，會使用外送服務，讓運用外送服務的民眾越來越多。不過使用族群變多，遇到的各種狀況自然也不少，日前就一名女網友發文，表示自己收到外送時，袋子竟然破了個大洞，飲料封口帶被扯掉還只剩半杯，令她感到難以置信。
原PO在Dcard上發文，當時收到餐點後發現紙袋從側面破了洞，飲料也只剩一半，當下馬上跟外送員反應，不料外送員竟說可賠20元，讓她十分傻眼，後來求助客服人員卻未收到回覆，因此便發文詢問網友若碰到這種情況該如何處理。她也表示，雖然擔心會有食安問題，不過因為餐點太貴最終還是選擇吃掉了，她本人也感到相當無奈。
網友們看到後紛紛表示原PO心太大，「這樣妳還把剩下的喝了？妳心很大欸」、「飲料條被撕掉飲料變少…滿有可能是外送員喝掉的」、「妳還把飲料喝掉了我比較難以置信」、「飲料看起來就像被喝過了，怎麼還敢喝」、「好誇張，阿姨是在半路跌倒了嗎」、「封條被撕掉的飲料就不要喝了，誰知道外送途中發生了什麼故事」。
也有許多網友分享解決方式，「Uber Eats客服退款都很果斷欸，我有過也是飲料溢出來，直接整筆退款」、「回報app或跟麥當勞反應」、「我用Uber Eats點餐如果是visa或信用卡付款他會取消扣款（至少我用Line bank都有跳通知說取消扣款），而且妳要點整筆訂單有問題，然後選食安或什麼疑似餐點有誤之類的，不需要等客服回」，而原PO則在後續更新中表示，最後有收到外送平台39元的退款。
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