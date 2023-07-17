快訊

午後雷雨來了！雙北16縣市大雨特報 雲彰投雷雨開轟

場邊最美風景輸了！溫網「世紀大同框」太吸睛 凱特王妃焦點被搶光

4檔股票可抽籤…最高一張能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

她北漂一年「7件事」超不適應 網一看：不考慮回南部？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文列出北漂不適應的七件事，包括物價、房租高等，導致生活品質未獲保障。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
一名網友發文列出北漂不適應的七件事，包括物價、房租高等，導致生活品質未獲保障。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

台北為台灣首都，除了生活機能佳之外，也有許多就業機會，加上經濟發展飛速，因此吸引許多中、南部青年北上尋求工作機會，這些青年被稱為「北漂族」。不過因生活習慣的不同，許多北漂青年來到台北後，都會面臨一段不適應的磨合期，一名網友在Dcard發文列出「北漂一年最不適應的七件事」，引起網友熱烈討論。

原PO列出七點原因，「物價高薪水低」，讓他常常懷疑自己在生存還是生活；「常下雨導致潮濕」，雨衣、鞋、褲成基本配備；「交通違規抓很嚴」、「停車位僧多粥少」，原PO表示今年已經收到5張違規停車的罰單；「素顏走在路上像異類」，化妝在路上走才有風，自己學了一年卻還不會；「食物味道特別」，小吃口味跟中部的有落差；「房租與品質不成正比」，設備不全、房間小，租金卻不斷調漲。

貼文一出，許多網友紛紛提出疑問，「雖然我不想像人資酸言酸語，但異地就業以及選擇工作，不是都得先事先規劃的嗎？」、「我不能理解薪水低又沒房子，為什麼要堅持留在台北？感覺回自己本來縣市應該更好吧？而且看起來你也不適應食物、氣候這些的，不考慮回南部？」對此，有網友出面緩頰，「有些產業的職缺大多集中在北部」、「產業問題，例如出版業、媒體業，外縣市幾乎找不到工作」。

而也有部分網友表達共鳴，「北漂3年路過，對食物跟潮濕的部分好有共鳴…」、「從小在南部生活，因為一些因素到北部生活，真的覺得潮濕的天氣很難受」、「以前在台北怎麼省吃儉用，終究只能存到一點點錢」、「目前租下來15000以下的品質真的不行」。

北漂 青年 Dcrad

延伸閱讀

天氣濕熱房價貴「台北生活品質最差？」 在地人駁：什麼都有

求職理由禁忌是「離家近」？ 日網友提這點打破觀念

北漂妹憂住頂加「雨聲像鞭炮」 過來人曝恐怖經驗：3分鐘決定再也不住

她去面試被人資調查身家「房子租還買的？」 內行揭動機：在找這一款人

相關新聞

她北漂一年「7件事」超不適應 網一看：不考慮回南部？

台北為台灣首都，除了生活機能佳之外，也有許多就業機會，加上經濟發展飛速，因此吸引許多中、南部青年北上尋求工作機會，這些青年被稱為「北漂族」。不過因生活習慣的不同，許多北漂青年來到台北後，都會面臨一段不適應的磨合期，一名網友便發文列出「北漂一年最不適應的七件事」，引起網友熱烈討論。

客人凌晨問「有芋圓冰嗎？」老闆神回覆他氣炸 網卻笑成一片

黑店嫩仙草-遼寧分店臉書粉絲團於15日深夜發了一篇文章，內容是客人半夜1點多傳私訊問店家是否還有賣「有加芋圓的冰」，店家早在晚上11:30就已經打烊，因此回應客人「現在凌晨1：20了，我建議你要吃的話，把這張圖拿去7-11印出來，然後點火放進一杯水裡面，水喝三口可以保平安，這樣比較會有飽足感」。

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」 網搖頭嘆：年輕人不愛了

炎炎夏日到來，每個人對於穿搭單品的選擇大不相同。近日就有一名男網友發文表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，連專賣店也常掛「第2件XX折」的醒目招牌，因此好奇發問「Levi's跌落神壇了嗎？」引發大批網友熱議。

嚇到不敢逛！中山捷運站「狂見這幕」 妹子喊苦：以前都沒有

台北市中山區有許多美食、小店，假日總能吸引不少文青網美，不過現在就有女網友透露，不知何時開始，捷運站附近出現大量搭訕男子，讓她相當困擾，而該文一出意外引出不少妹子吐苦水，直呼現在真的很多人在那邊「找獵物」。

冷氣怎麼有鱗片？ 一拆驚見大蛇塞滿還吐舌

夏季炎熱，民眾都希望窩在冷氣房內，不過卻要小心不速之客現身！有民眾近期發現家中的冷氣無法正常開機，細看發現機內疑似有「鱗片」，找來冷氣工拆卸後發現，裡面竟然有一隻臭青母，被抓時還吐舌，讓這戶人家連連驚嘆。

早餐店「員工旅遊21天」店休近一個月！羨煞常客 網笑揪盲點

不少公司都會舉辦員工旅遊犒勞員工，一位民眾日前經過一家早餐店時，赫然看到門口張貼店休公告，表示他們將展開為期21天的員工旅遊，這期間暫停營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦