她北漂一年「7件事」超不適應 網一看：不考慮回南部？

台北為台灣首都，除了生活機能佳之外，也有許多就業機會，加上經濟發展飛速，因此吸引許多中、南部青年北上尋求工作機會，這些青年被稱為「北漂族」。不過因生活習慣的不同，許多北漂青年來到台北後，都會面臨一段不適應的磨合期，一名網友在Dcard發文列出「北漂一年最不適應的七件事」，引起網友熱烈討論。

原PO列出七點原因，「物價高薪水低」，讓他常常懷疑自己在生存還是生活；「常下雨導致潮濕」，雨衣、鞋、褲成基本配備；「交通違規抓很嚴」、「停車位僧多粥少」，原PO表示今年已經收到5張違規停車的罰單；「素顏走在路上像異類」，化妝在路上走才有風，自己學了一年卻還不會；「食物味道特別」，小吃口味跟中部的有落差；「房租與品質不成正比」，設備不全、房間小，租金卻不斷調漲。

貼文一出，許多網友紛紛提出疑問，「雖然我不想像人資酸言酸語，但異地就業以及選擇工作，不是都得先事先規劃的嗎？」、「我不能理解薪水低又沒房子，為什麼要堅持留在台北？感覺回自己本來縣市應該更好吧？而且看起來你也不適應食物、氣候這些的，不考慮回南部？」對此，有網友出面緩頰，「有些產業的職缺大多集中在北部」、「產業問題，例如出版業、媒體業，外縣市幾乎找不到工作」。

而也有部分網友表達共鳴，「北漂3年路過，對食物跟潮濕的部分好有共鳴…」、「從小在南部生活，因為一些因素到北部生活，真的覺得潮濕的天氣很難受」、「以前在台北怎麼省吃儉用，終究只能存到一點點錢」、「目前租下來15000以下的品質真的不行」。