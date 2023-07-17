客人凌晨問「有芋圓冰嗎？」老闆神回覆他氣炸 網卻笑成一片

有些人半夜會特別想吃東西，近日高雄一間連鎖仙草冰店半夜收到私訊，對方貼了一張芋圓冰的照片，問老闆「現在還有嗎？」，結果老闆幽默的回了一段話，笑翻網友，但是對方看到很生氣，到Google評論留下了1顆星負評，老闆也坦然表示，從不看評價，對於沒來由就一顆星也接受，並表示自己「深感欣慰」。

黑店嫩仙草-遼寧分店臉書粉絲團於15日深夜發了一篇文章，內容是客人半夜1點多傳私訊問店家是否還有賣「有加芋圓的冰」，店家早在晚上11:30就已經打烊，因此回應客人「現在凌晨1：20了，我建議你要吃的話，把這張圖拿去7-11印出來，然後點火放進一杯水裡面，水喝三口可以保平安，這樣比較會有飽足感」。

不過客人看到這段話相當生氣，認為「沒有就沒有，有必要開這種玩笑嗎？」，店家也不遑多讓，反擊「不然給我一顆星負評，記得說這間店凌晨1：20沒賣仙草還說屁話，我接受你的負評」。

此文一出馬上引起網友熱議，不少人回應「仙草之亂，即將開打」、「人家以為店有24小時營業吧？」、「凌晨敲人家店家，問現在有沒有，不是自己先開玩笑的嗎」、「老闆好派，但我喜歡…」、「非營業時間的訊息可以忽視它，放下它，讓他尷尬」。

不過也有人認為客人應該不是當下想要吃，「他應該是想知道，明天起床後有沒有」、「有可能他只是想知道現在還有沒有這個品項，不是現在有沒有在營業」、「『現在』可以代表詢問店裡這陣子是否仍然提供？半夜回覆也不代表要你立刻回，最好你通知是一直開著」。

業者後來也補充，客人的確是當下立刻要，也有解釋過珍珠至少要煮半小時，但他還是聽不進去，業者也表示，後來有被通知收到一顆星負評，認為如果有產品上的錯誤一定會致歉，沒來由的一顆星也會接受，深感欣慰，至少不是什麼都不給，很珍貴的。