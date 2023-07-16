嚇到不敢逛！中山捷運站「狂見這幕」 妹子喊苦：以前都沒有

台北市中山區有許多美食、小店，假日總能吸引不少文青網美，不過現在就有女網友透露，不知何時開始，捷運站附近出現大量搭訕男子，讓她相當困擾，而該文一出意外引出不少妹子吐苦水，直呼現在真的很多人在那邊「找獵物」。

原PO在Dcard發文表示，現在不太敢一個人去捷運中山站，以前都可以輕輕鬆鬆的逛街，結果不知道從什麼時候開始，只要單獨去都會遇到男生來搭訕，屢試不爽，對她這種內向社恐人來說真的很困擾。後來如果有想逛的店、想買的東西，都會等到跟男友一起的時候再去，不然就是在到站前做好心理建設，「腳一踏出捷運就把最臭的臉擺出來，這一招滿有效的，但是一直維持大便臉也是很累」。

對此，網友們表示，「原PO應該很漂亮」、「為什麼我去中山站都沒人理我，我好自在，而且我天生臭臉，維持屎臉都不會累…哈哈，如果妳維持屎臉會累的話戴一下口罩吧，戴口罩不用控管表情超棒的」、「天生臉臭的我，沒被搭訕過，唯一的搭訕經驗是一個可愛的小學生弟弟叫我幫他開雨傘」。

不過也有許多女性留言共鳴，「我現在都直接把頭髮勾耳後露出耳機，然後一路裝聽不到快速離去，但還是會有人繞到面前死纏爛打，真的好討厭」、「而且超沒禮貌，一開始會想說禮貌拒絕『有男友了』、『不太方便』，結果對方發現沒機會就直接臭臉走開，好像一副我浪費他們的時間」、「真的很煩，我還親眼看過那男的問完我，沒多久又繼續在那個廣場問其他落單的女生」、「有次跟朋友去逛，也被搭訕要IG，我回：『有男友不太方便，不好意思』，結果他回：『我也有女友，就交個朋友不會怎樣』，聽完我整個呆住，替他女友感到心寒。」、「中山站真的一堆噁心猴子，昨天去又看到一群猴子那邊找獵物」。

另外，也有公司在附近的民眾透露，中山站四號出口常常有人在尋找獵物，其中有很多是要推銷的。