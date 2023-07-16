快訊

68萬YouTuber「蒟蒻講幹話」驚傳死訊 妻稱「只是死掉而已」

班機延誤！陽明交大緊急宣布 取消AMD董事長蘇姿丰名譽博士學位典禮

颱風外圍環流強降雨灌台南 七股積水進民宅 預防性撤離

嚇到不敢逛！中山捷運站「狂見這幕」 妹子喊苦：以前都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，不知何時開始，捷運中山站附近出現在大量搭訕男子，讓她相當困擾，示意圖。記者游智文／攝影
女網友透露，不知何時開始，捷運中山站附近出現在大量搭訕男子，讓她相當困擾，示意圖。記者游智文／攝影

台北市中山區有許多美食、小店，假日總能吸引不少文青網美，不過現在就有女網友透露，不知何時開始，捷運站附近出現大量搭訕男子，讓她相當困擾，而該文一出意外引出不少妹子吐苦水，直呼現在真的很多人在那邊「找獵物」。

原PO在Dcard發文表示，現在不太敢一個人去捷運中山站，以前都可以輕輕鬆鬆的逛街，結果不知道從什麼時候開始，只要單獨去都會遇到男生來搭訕，屢試不爽，對她這種內向社恐人來說真的很困擾。後來如果有想逛的店、想買的東西，都會等到跟男友一起的時候再去，不然就是在到站前做好心理建設，「腳一踏出捷運就把最臭的臉擺出來，這一招滿有效的，但是一直維持大便臉也是很累」。

對此，網友們表示，「原PO應該很漂亮」、「為什麼我去中山站都沒人理我，我好自在，而且我天生臭臉，維持屎臉都不會累…哈哈，如果妳維持屎臉會累的話戴一下口罩吧，戴口罩不用控管表情超棒的」、「天生臉臭的我，沒被搭訕過，唯一的搭訕經驗是一個可愛的小學生弟弟叫我幫他開雨傘」。

不過也有許多女性留言共鳴，「我現在都直接把頭髮勾耳後露出耳機，然後一路裝聽不到快速離去，但還是會有人繞到面前死纏爛打，真的好討厭」、「而且超沒禮貌，一開始會想說禮貌拒絕『有男友了』、『不太方便』，結果對方發現沒機會就直接臭臉走開，好像一副我浪費他們的時間」、「真的很煩，我還親眼看過那男的問完我，沒多久又繼續在那個廣場問其他落單的女生」、「有次跟朋友去逛，也被搭訕要IG，我回：『有男友不太方便，不好意思』，結果他回：『我也有女友，就交個朋友不會怎樣』，聽完我整個呆住，替他女友感到心寒。」、「中山站真的一堆噁心猴子，昨天去又看到一群猴子那邊找獵物」。

另外，也有公司在附近的民眾透露，中山站四號出口常常有人在尋找獵物，其中有很多是要推銷的。

捷運 Dcard

延伸閱讀

她嘆夏天穿內衣超痛苦「當女生好麻煩」 過來人推1好物：很爽

企業特殊文化！跳早操、輪流煮飯還不是最瞎 網曝：傳產日商都常見

好市多「這熟食」10年來沒漲過 網讚佛心：大又便宜

北漂妹憂住頂加「雨聲像鞭炮」 過來人曝恐怖經驗：3分鐘決定再也不住

相關新聞

嚇到不敢逛！中山捷運站「狂見這幕」 妹子喊苦：以前都沒有

台北市中山區有許多美食、小店，假日總能吸引不少文青網美，不過現在就有女網友透露，不知何時開始，捷運站附近出現大量搭訕男子，讓她相當困擾，而該文一出意外引出不少妹子吐苦水，直呼現在真的很多人在那邊「找獵物」。

冷氣怎麼有鱗片？ 一拆驚見大蛇塞滿還吐舌

夏季炎熱，民眾都希望窩在冷氣房內，不過卻要小心不速之客現身！有民眾近期發現家中的冷氣無法正常開機，細看發現機內疑似有「鱗片」，找來冷氣工拆卸後發現，裡面竟然有一隻臭青母，被抓時還吐舌，讓這戶人家連連驚嘆。

早餐店「員工旅遊21天」店休近一個月！羨煞常客 網笑揪盲點

不少公司都會舉辦員工旅遊犒勞員工，一位民眾日前經過一家早餐店時，赫然看到門口張貼店休公告，表示他們將展開為期21天的員工旅遊，這期間暫停營...

虎媽把孩丟門口「哭整天」 鄰居反映竟遭嗆：學壞你負責？

小孩的哭鬧聲有時會讓鄰居受不了！日前一名網友表示，她鄰居很常為了處罰孩子，把小孩關在門口，而孩子會在門口哭至少半小時，讓整棟住戶都不堪其擾，而且男友曾經跑去敲門告知對方「請把孩子帶回去處罰」，竟被家長反嗆「小孩不教的話，如果長大學壞了，你們要負責嗎？」

他吃好市多薄餅「中間破個洞」 苦主一看秒曝兇手身分

美式賣場好市多是國人最愛的大賣場之一，不過近日卻有網友在好市多買到「被老鼠咬過」的薄餅，他仔細檢查才發現包裝袋上有一個小洞，疑似是被老鼠啃食，讓他直呼「有點扯」。其他人表示，袋上的洞口是圓弧狀的，確實是老鼠所為。

全台最龜速？南投驚見「限速5公里」標誌 老司機曝背後原因

台灣許多路段都有限速標誌，但這麼低的限速你見過嗎？一名網友分享，在南投縣名間鄉某處路段，設立的限速標誌居然只有「5公里」。文章曝光，眾人看了議論紛紛，也意外釣出老司機現身解答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦