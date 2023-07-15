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冷氣怎麼有鱗片？ 一拆驚見大蛇塞滿還吐舌

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾在冷氣發現鱗片，找來冷氣工拆卸才發現有隻臭青母躲在裡面。圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
有民眾在冷氣發現鱗片，找來冷氣工拆卸才發現有隻臭青母躲在裡面。圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

夏季炎熱，民眾都希望窩在冷氣房內，不過卻要小心不速之客現身！有民眾近期發現家中的冷氣無法正常開機，細看發現機內疑似有「鱗片」，找來冷氣工拆卸後發現，裡面竟然有一隻臭青母，被抓時還吐舌，讓這戶人家連連驚嘆。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享抓影片，只見這戶媽媽說到，冷氣無法正常開機，小孩一看發現裡面好像有鱗片，因此找來冷氣工和抓蛇師傅，冷氣工拆卸冷氣的過程中，媽媽不斷驚呼，嚇得冷氣工直呼「不要喊，我也會怕」，隨後媽媽也安撫對方不要緊張。

冷氣工逐一拆除冷氣零件後發現，蛇疑似窩在機體最深處，連忙叫來抓蛇師傅，準備捕捉，而媽媽見狀也連喊「蠻大隻的誒，還吐舌頭」，抓蛇師傅看準時機一手拉出蛇的尾巴，將蛇整條拉出，並對媽媽說「這條是臭青母，還算幼蛇」，隨後將蛇放入玻璃罐內。

影片一出後，不少網友都嚇傻，紛紛留言，「冷氣比較涼」、「臭青母一般都是一對的」、「熱到蛇也想吹冷氣了」、「我同學家上次裡面有雜音，打開是喇牙！叫她不要大驚小怪，來看看人家」、「怎麼跑進去的」、「徒手抓蛇好猛」。

冷氣 爆廢公社

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