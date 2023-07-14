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恐龍家長把孩丟門口「哭整天」 鄰居反映竟遭嗆：學壞你負責？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，鄰居喜歡把孩子丟在門口當處罰，導致孩子在外面哭鬧，讓他們不堪其擾。示意圖／ingimage
一名網友抱怨，鄰居喜歡把孩子丟在門口當處罰，導致孩子在外面哭鬧，讓他們不堪其擾。示意圖／ingimage

小孩的哭鬧聲有時會讓鄰居受不了！日前一名網友表示，她鄰居很常為了處罰孩子，把小孩關在門口，而孩子會在門口哭至少半小時，讓整棟住戶都不堪其擾，而且男友曾經跑去敲門告知對方「請把孩子帶回去處罰」，竟被家長反嗆「小孩不教的話，如果長大學壞了，你們要負責嗎？」

一名網友在「匿名公社」發文表示，她樓上鄰居很常把孩子關在門口，說是孩子不乖要處罰，但是孩子在門口狂哭就是半小時起跳，讓整棟住戶都被干擾。原PO表示，有次男友受不了去敲門，結果媽媽跑出來罵人，要他們「不要干涉家長教小孩的方式」，還直言「小孩子不教的話，如果長大學壞了，你們要負責嗎？」

這讓原PO無奈表示，媽媽自己覺得孩子哭鬧很吵，就把孩子趕出去，難道大家都不覺得吵嗎？而且連外送員也擔心孩子的安危，去詢問家長反被罵。事後原PO指出，他們曾經報警，也找過里長，但孩子身上沒有傷口，且家長會耍小聰明，每次都會在警察來之前將孩子帶進家門，這讓她崩潰表示「我們是租屋族，家長還造謠我們對小孩不友善，房東也要我們別多管閒事，只能等合約到了趕快搬走」。

對此，有網友提供解方表示，「這簡單，妳就手機下載好可以記錄時間地點的錄影程式，等鄰居把小孩關在家門外的時候，就開始錄影，最好錄個十分鐘以上。等妳錄個3-4則影片之後，就把影片寄到市長信箱，自然會有社會局上門來關心他們」。

鄰居 親子

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