他吃好市多薄餅「中間破個洞」 苦主一看秒曝兇手身分

美式賣場好市多是國人最愛的大賣場之一，不過近日卻有網友在好市多買到「被老鼠咬過」的薄餅，他仔細檢查才發現包裝袋上有一個小洞，疑似是被老鼠啃食，讓他直呼「有點扯」。其他人表示，袋上的洞口是圓弧狀的，確實是老鼠所為。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文並貼出照片，他表示，他在好市多買了風味薄餅，然後吃到最後一個的時候，他的女兒發現薄餅被咬了一圈，還問他「被誰吃過了？」

網友買好市多薄餅，卻發現中間破個洞。圖擷自臉書

該網友仔細檢查包裝袋封口，上下封口均未打開，但是中間卻破了一個洞，他好奇的問「只有中間那裡破了一個洞，要說老鼠咬的好像太整齊了吧，人的話這也不符合人的嘴巴，可是上下都沒開口，光靠那個洞用手抓起來吃也很奇怪，有點扯！」

不過其他人一看，確認兇手就是老鼠，有網友留言「圓弧狀確實是老鼠咬的喔！之前看過，可能要設補鼠籠抓看看了，最怕亂咬管線」、「我看過老鼠咬的番茄醬包（不合老鼠口味番茄醬都還有）跟乖乖包裝（裡面一點屑屑不剩）都是這個圓弧狀，所以這個點心老鼠可能沒很愛？」、「我確定老鼠吃的，我家曾經鼠患，你要快殺老鼠」。

還有人留言「百分百是老鼠啃的，應該不止一個東西有被啃了，好好檢查一下家裡，仔細看周遭有沒有發現老鼠大便，細長黑色的米粒般大小」、「不是你家有老鼠，就是製造商那邊有老鼠」、「這是老鼠咬的，家裡應該要大清理了」。

有網友分享自己解決老鼠的招數，留言「半夜時把放食物那間的紗窗打開，燈全關掉，大約一小時後再去關紗窗，讓老鼠跑出去，就不用抓老鼠了，這樣做之前先確定家裏沒其它破洞可讓老鼠進出，如果擔心開紗窗會有蟑螂或其它蟲爬進來，先在窗戶外面噴一圈殺蟲劑」。