全台最龜速？南投驚見「限速5公里」標誌 老司機曝背後原因

台灣許多路段都有限速標誌，但這麼低的限速你見過嗎？一名網友分享，在南投縣名間鄉某處路段，設立的限速標誌居然只有「5公里」。文章曝光，眾人看了議論紛紛，也意外釣出老司機現身解答。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出1張照片，只見南投縣名間鄉內庄巷一處路段出現「時速5公里」的限速標誌，讓他看了當場傻眼，忍不住驚呼「這個就過分了喔...」。網友們看了也不敢置信，紛紛敲碗詳細地點，因此他也附上Google Maps截圖，「大概在這條路上，詳細位置我忘了」。

文章曝光，眾人開玩笑說，「這條路是不是只開放給烏龜走？」、「走路也不保險，不小心踢到石頭踉蹌一下，就會超速」、「蝸牛：我們太慢會不會被開單呀…」、「是不是少了一個0」、「阿嬤的輪椅都跑的比你快」、「用牽的都超速了，好像無法過去了」。

不過，也意外釣出老司機解答，「身為一名每天在這裡跑跳的砂石車司機，那塊時速限制牌，通常都在便橋前後」、「前面是獨木橋阿，限速5公里合理」、「這是河床砂石車便橋的速限，濁水溪好幾處都有」、「因為這條是砂石車專用道，而且後面是只有二條輪子可過的便橋，一個不小心就gg了」。