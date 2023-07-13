超難用？她見公廁衛生紙「這樣裝」崩潰哀號 網卻反讚乾淨：不怕拖到地上

大多數人對公共廁所的「滾筒式衛生紙」習以為常，不過近來許多店面、公司的公共廁所會改為使用「抽取式衛生紙」，對此，一位網友發文指出，這種從容器抽出的衛生紙只有小小一束，使用時也不好攤開，讓她感到十分崩潰。貼文曝光後掀起熱議，網友卻一面倒支持抽取式衛生紙，不過也有人認同原PO，提出抽取式衛生紙的缺點。

一位網友在Dcard以「最難用的衛生紙容器」發文，表示自己對廁所「抽取式」的衛生紙十分不解，原PO指出，從容器抽出的衛生紙只有小小一束，又因為衛生紙是捲軸型，使用時很難攤開，讓她忍不住哀號：「這到底誰想出來的設計，有夠難用」！

貼文曝光後引起網友討論，但多數人和原PO持相反意見，認為抽取式的衛生紙不但方便又衛生，「我很愛這種設計欸，比較衛生乾淨，也不會一次跑出來太多太長」、「疫情期間也覺得這設計真讚，不用擔心別人碰過我準備要用的那張衛生紙」、「我覺得這很好欸，每次少量取用，大部分的衛生紙都在盒子裡面比較衛生，攤開就一下子的事，也不會過度浪費覺得挺好的」、「我覺得這很環保很好耶，不然每次看到很長一串露出來我都不敢用，怕上個人大號完沖水，上面滿滿細菌，我都會把那一截丟掉再拉過新的」、「長的才常常都找不到頭或是長到在地上，都要先捲掉一點，很浪費，這種真的乾淨多了」。

但也有人認同原PO，表示抽取式衛生紙容易卡在容器裡，常常拉到一半就斷掉，「可能有比較乾淨沒錯，但某次遇到衛生紙斷在裡面，連根毛都摸不到的情況，希望有更良善的設計」、「還是喜歡自己帶衛生紙，公廁的前段我都會抽個兩到三張丟掉，這種一個洞的難道沒人想過，擦屁股弄到手然後又去碰嗎，哈哈哈哈哈哈」、「終於聽到有人罵這個了！衛生紙都皺巴巴的用起來超級不爽」、「一開始蠻喜歡的，直到有一次上廁所抽出來第一張後其他張卡在裡面出不來…（確定不是沒有衛生紙是剛好斷在洞口…）」、「我們公司有段時間也是換用這種後來就又被換掉，很常拉到一半就斷掉，說乾淨應該只是看起來乾淨，因為我看過出口附近有沾屎的，應該就能想像有人擦完第一次不小心碰到屎，又因為很容易斷掉所以必須在出口挖呀挖就把東西都沾在上面了」。

對此，網友們提出解方，「說不好用抽不斷的，下次使用請試試大力抽！他會斷掉變一張一張，超讚，很乾淨」、「我也很討厭這種抽法的，後來找到竅門就可以直接把盒子打開抽自己想要的長度，當然用完有重新把衛生紙從那個洞戳出去再蓋起來，目前有遇過幾次打不開盒子的，那就只能用捏的方式拇指食指在洞口有節奏的捏出來，這樣比較不會斷」。