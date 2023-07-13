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台人超愛！他問「在台灣開吃到飽穩賺不賠嗎」 網曝超賺內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣吃到飽餐廳品項多元，深受不少民眾喜愛。 圖／ingimage
台灣吃到飽餐廳品項多元，深受不少民眾喜愛。 圖／ingimage

台灣吃到飽餐廳品項多元，深受不少民眾喜愛。然而，就有一名網友發文表示，新開的最頂級吃到飽餐廳「饗A Joy」，即便一餐要價4000多元（晚餐要價3880元，另加一成服務費），仍是訂位爆滿，因此好奇詢問「在台灣開吃到飽是不是穩賺不賠的生意呢？」掀起網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，饗賓集團新開的頂級Buffet「饗A JOY」，一人要價4000多元的高價，結果還是訂位爆滿，「這個集團能從單價1000初頭的饗食天堂，到後來2、3000元的饗饗，開到現在饗A Joy的超貴吃到飽」，讓他不禁想問「可見在台灣開吃到飽肯定超賺，才能這樣一直開店，在台灣開吃到飽是不是穩賺不賠的生意呢？」

貼文一出，引來網友熱議，紛紛留言「超賺」、「我去吃老闆賺，我吃很少，又不是每家店都能遇到大胃王」、「吃到飽想吃回本沒那麼容易」、「總是有人吃不回本，吃回本的有多少」、「其實很競爭，雖然客人無法吃回本，但沒客人又準備一堆，菜賠更多」。

不過也有網友表示，「一堆開到倒閉的」、「倒的一大堆耶，很多都剛開幕料很好，後面料越用越差，沒客人就倒了，這種穩定開很久的大集團成本控制都準準的，你一個人的平均胃容量就那麼大，你能吃多少人家都算好了」。

吃到飽 餐廳 台灣 PTT

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