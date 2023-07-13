台灣超少見？他見日系風妹子秒暈 網歪樓：「他們」比日本壓縮機還稀少

近年來穿搭風格愈來愈多見，不論日系、韓系、歐美風都各有擁護者。一位網友便發文表示，自己認為在台灣以日系風格打扮的女生特別稀有，也許是「物以稀為貴」的緣故，原PO對日系風的妹子特別情有獨鍾，直呼：「日系風是真的香，不信你問藍頭（男生）」。貼文引起網友對「日系風妹子」兩面意見，不過也有女網友歪樓，表示這一類人「比日系女生更少」。

一位男性網友在Dcard以「其實台灣男生大部分更喜歡日系風格的女生吧」為題發文，表示在台灣以日系風格打扮的女生特別稀有，原PO指出，自己常在校園看到來台留學的外籍生，不過和南韓、東南亞的女生相比，日籍生獨特的妝髮跟穿搭風格，讓他一眼就能馬上辨別出對方是日本人；原PO也忍不住提到：「可能是因為又加上物以稀為貴的Buff吧，日系風格的女生根本超暈，那個氣質感真的愛了」。

原PO觀察台灣妹子比較少做日系打扮的原因，多半是因為台灣太熱，妝髮難以維持、穿的可愛容易被批評做作、同儕日系風格也少等等，並表示「當然穿搭是穿自己舒服喜歡的就好，但是日系風是真的香，不信你問藍頭（男生）」。

貼文一出引發網友討論，不少人點頭贊同原PO，「日系真的無敵，這輩子第一次喜歡的人就是日系女」、「日系妝髮真的超精緻，沒有毅力學不起來，還是遠觀就好，香香的日本妹子」、「很喜歡濕髮造型跟外翹」。

也有女網友歪樓表示，會打扮的台灣男生比日系女生更少，「日系藍頭比日本壓縮機還稀少」、「我覺得滑個交友軟體就知道台灣男生不太會打扮，突然切換到女生，就覺得差很多整體顏值高很多」、「台灣女生也超暈韓國、日本男生，韓日男幾乎都白到發光看起來乾乾淨淨的」、「主要是日韓男生都很會打扮和保養，出去一定都會打理自己，台灣男生保養+打扮+穿搭的沒有那麼多，大家都比較隨便+自在，覺得舒服就好了」。

不過也有男網友表示，自己更喜歡日系以外的風格，「沒有，日本女生的風格感覺很做作」、「還是喜歡台灣女生自信大方又帶點軟萌可愛感的風格（日本女生太做作，大陸女生又太直接）」、「我喜歡台系，謝謝」、「喜歡大方有自信，敢穿搭不在意別人目光的女生，她要是有這種個性，不管穿什麼風格我都會很喜歡」、「還是一句，全看顏值。正妹管他什麼系都愛，不是你的菜，什麼系都是下一位謝謝」。