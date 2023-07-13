前幾年很流行！他驚「1種店」都不見了 網揭真相：何必當盤子

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文表示，前幾年還很流行蜜糖吐司，但現在似乎都找不太到了，貼文引發討論。 圖／ingimage
一名網友發文表示，前幾年還很流行蜜糖吐司，但現在似乎都找不太到了，貼文引發討論。 圖／ingimage

全球經濟不景氣，民眾荷包大縮水，不少店家相繼宣布歇業。對此，近日就有一名網友發文表示，前幾年還很流行蜜糖吐司，但現在似乎都找不太到了，連舒芙蕾也大幅減少，讓他感到相當疑惑，因此上網發問「為什麼蜜糖吐司都不見了？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，前幾年很流行把吐司放砂糖烤得酥酥的，再加上冰淇淋的蜜糖吐司，但怎麼現在都找不太到了？就連舒芙蕾也大幅減少，讓他忍不住好奇問「有新的流行甜點嗎？為什麼蜜糖吐司都不見了？」

貼文曝光後，隨即引發討論，網友紛紛回應「對吼，以前很紅」、「每次日本有新的甜食就在那邊跟風」、「那些一個人吃太容易膩」、「甜食都很快就過氣了」、「現在流行吃冰…蜜糖吐司掰了」。

此外，還有網友表示，「那種東西就是拍照用的吧，堆料水果和冰淇淋，又加煉乳巧克力醬有的沒的，一看就甜過頭很膩」、「發現自己買吐司自己買煉乳買可可醬吃到吐，何必出門花幾10倍當盤子」。

甜點 冰淇淋 PTT

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