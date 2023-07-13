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她發洩怨氣籲「不要幫忙載人」 網蓋高樓揭免費司機甘苦談

聯合新聞網／ 綜合報導
許多駕駛因載人須負責對方安全，堅持拒絕載人。示意圖／ingimage
許多駕駛因載人須負責對方安全，堅持拒絕載人。示意圖／ingimage

騎車、開車上路意外難避免，許多民眾認為自己若身為駕駛，載人會使心理壓力倍增。日前，有網友因對幫忙載人有深刻體悟，在Dcard表示，「就算你們是很好的朋友，也不要答應，不然吃虧的一定是自己」，呼籲大家千萬不要載人。

載人不只須顧及自我安全，還得承擔身旁友人可能發生危險的後果，令部分駕駛堅持絕不載人。原PO認為，若對方臨時有需求，自己還是會願意協助，不過她也強調，即便對方為自己好友，也不應有太多臨時的要求，更不能將載人這份工作視為有駕照者的義務，「別人願意載你不是義務，被載的人要懂得感恩」，原PO發洩表示很重要所以要說三次「不要載人、不要載人、不要載人」。

許多網友在看到文章後，紛紛表示認同，或是留言分享過去載人的不好經驗，「載人可是有責任，萬一發生什麼事情，自己不是很倒霉嗎？我就不載人了」、「之前載過一兩次室友，後面就變成他們的司機」、「真的，超級認同到不行。他們會覺得你載他是應該的，然後不載他還會生氣」、「有些人真的以為朋友就可以無償做任何事」、「不是血緣至親的家人，最好都不要載人，看過很多車禍還反被後座的家人告的」、「我朋友之前載人，出車禍自己沒事，但乘客的腳骨折」、「當初買車的時候家人再三交代不要載人，出事是我要負責任」。

也有人分享如何拒絕他人要求的應對方法，「所以我都跟人家說，我不太會載人」、「所以我絕對不會有第二個安全帽」、「直接改單人坐墊」、「還好我大一大二總共出了4次車禍，沒人敢給我載」。

部分網友則回應曾經載人後收到的回饋，及被載後如何感謝對方，「我只偶爾載那種平常就心存感謝的好朋友」、「我也都會載人，不過一直以來經驗都不錯，沒有那種被載覺得理所當然的人」、「以前我室友載我，她要加油時，我都會說分擔油錢還有請她吃飯」、「我只要開車被載，至少都會請吃個飯」。

Dcard 駕照

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