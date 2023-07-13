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窗型冷氣為何沒被淘汰？ 內行曝「3優點」：難取代

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提出，窗型冷氣的「3大優點」解答窗型冷氣一直沒被淘汰的原因。 聯合報系資料照片／記者洪敬浤攝影
專家提出，窗型冷氣的「3大優點」解答窗型冷氣一直沒被淘汰的原因。 聯合報系資料照片／記者洪敬浤攝影

夏天到來，不少人會開冷氣，很多家庭怕電費過高，會把窗型冷氣換成分離式變頻冷氣，但為何窗型冷氣卻一直沒有被淘汰甚至還推出新款？專家提出，窗型冷氣的「3大優點」，最後也強調，符合自身需求最重要。

近日，「怡和家電」在YouTube頻道上傳影片，解答窗型冷氣為什麼還沒被淘汰，專家提出3個優點，第一個原因是「機器本身就很便宜」，不需要分兩台買，若是分離式冷氣就變兩台，室外機和室內機，第二個原因是「安裝費低」，不需要去拉那麼長的銅管走到室內，第三點則是因為它機器是一體的，所以室外機不會「佔到後陽台的空間」。

窗型冷氣通常「比較醜」，再加上它把窗戶鑿個洞，然後再封木板，外觀上面也要能夠接受，分離式冷氣的優點就是功能比較豐富，會有冷暖氣和物聯網的功能，這2種都沒有誰一定比較好，主要還是看自身需求。

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