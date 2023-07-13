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知名日料店喊「禁北科資財營來用餐」刪文了 鄉民挖老闆發文史搖頭：蠻可悲的

聯合新聞網／ 綜合報導
台北某知名日料店發文聲稱「抵制奧客、抑止社會社會歪風」，揚言禁止北科大資財營相關人員與學生入店用餐引起爭議，該文章上架2天後刪文。示意圖／ingimage
台北某知名日料店發文聲稱「抵制奧客、抑止社會社會歪風」，揚言禁止北科大資財營相關人員與學生入店用餐引起爭議，該文章上架2天後刪文。示意圖／ingimage

北科大資財系學生一群人到熱炒店用餐，因「白飯吃不飽」問題引發風波。日前北市一家知名日式料理店在臉書粉專發文，聲稱「未來禁止北科大資財營相關人員、學生入內用餐」，看似是一篇力挺熱炒店老闆的文章卻引起網友批評「現在怎麼變成在搞對立？」、「這也太超過了吧！」

這家知名日料店位於台北市中山區中山北路二段上，距離北科大校園仍有一段距離，但該日料店老闆10日透過臉書粉專發文指出為了抵制奧客、抑止社會歪風，「學校家庭不教我們來教，雖然力量薄弱，但仍希望導正少部分人的劣習觀念」，並直言未來將禁止北科大資財營相關人員、學生入內用餐。

此外，該日料店老闆特別在該文章提及習慣放鳥者也需要在訂位前確認是否可配合店家營業規範，「放鳥的人沒理由裝無辜」。從該日料店粉專可以發現老闆最厭惡「放鳥客」，多篇粉專發文檢討已訂位卻未到的放鳥顧客，曾怒言「台灣人遲到放鳥成性，人性越來越不值得相信」。

知名日料店老闆發文「禁止北科資財營相關人員、學生入店用餐」，卻遭到網友砲轟質疑蹭熱度蹭太兇。圖／取自PTT
知名日料店老闆發文「禁止北科資財營相關人員、學生入店用餐」，卻遭到網友砲轟質疑蹭熱度蹭太兇。圖／取自PTT

該日料店粉專發文目前已下架，文章引起兩派議論，一派網友力挺狂讚「老闆超帥！」、「台灣奧客真是被寵壞了」、「推！敢說真話的店家！」，但消息傳回PTT八卦版仍遭多數網友批評，「根本在搞對立」、「店家這樣帶頭歧視合法嗎？」、「笑死，蹭知名度」、「明顯是想趁機廣告的店家」。

眼尖網友也發現該日料店老闆經常在臉書粉專「公審」放鳥客，讓不少鄉民搖頭直言「店裡只有8個位置，一天到晚發放鳥客人個資，也不願意改善訂位制度，整天在那邊靠X，沒生意才會這樣蹭熱度」、「看了一下店家臉書，蠻可悲的，被放鳥自己設黑名單拒接就好，還公布個資？」、「約放鳥看你要公審幾次」、「這間很有趣，no show就公布客人個資公審」。

該知名日料店老闆經常發文公布顧客部分個資、公審「放鳥客」。圖／取自該日料店粉專
該知名日料店老闆經常發文公布顧客部分個資、公審「放鳥客」。圖／取自該日料店粉專

PTT 奧客 北科白飯之亂 黑名單

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