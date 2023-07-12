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到超商座位區見推銷人員拉業績 他白眼：不買商品還佔位

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨保險業務連飲料都不買，就在超商談生意。超商示意圖。記者林茂仁／攝影
一名網友抱怨保險業務連飲料都不買，就在超商談生意。超商示意圖。記者林茂仁／攝影

許多推銷員會以咖啡廳為推銷場所，販售自家的保單、產品等等，不過日前有網友抱怨，他在超商喝思樂冰時，發現旁邊的保險業務一直在拉保單，而且連飲料都沒有買，讓他抱怨「通常要去咖啡廳吧，佔用位置也不買飲料」。對此，有網友認同原PO觀點「應該去咖啡廳」，也有網友反駁「為何談業務一定要到特定場所？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，原本他到超商買了一杯思樂冰，打算找座位開心享受清涼飲料，結果發現旁邊的保險業務一直在推銷，而且連飲料都不買，讓原PO無奈直呼「要做業務起碼去星巴克吧，在超商佔用位置，好歹也要買杯飲料」。

對此，有人支持原PO「應該要懂得尊重店家，消費一下吧」、「上次還看過有人在超商佔用一整個桌子，結果是老師在視訊教英文」、「還有遇到2人佔用4人桌子，上面都一堆A4紙張，旁邊座位公事包也都放著」、「要賺客戶錢，還要去超商吃店家豆腐，不買東西的感覺不是很好」、「我也討厭這種保險業務，人家開門做生意，好歹也要消費一下，買杯咖啡請客戶，簽約率不是高一點嗎？」

也有人反駁「有規定要消費才能坐嗎？店家都不管了」、「拉保險錯了嗎？」、「為什麼談業務一定要去星巴克之類的咖啡廳？一樣都是講話，聊天可以在超商，談工作就不行？還是連聲音都不能出，把超商當圖書館？」、「你太無聊了」。

咖啡廳 超商

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