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讓人很煩！以色列男來台22年 最討厭台灣人回答「這句話」

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber「花椰菜」（右）邀請來自以色列的好友，分享來台灣生活經驗。圖擷自YouTube
YouTuber「花椰菜」（右）邀請來自以色列的好友，分享來台灣生活經驗。圖擷自YouTube

越來越多老外來台長住，也時常分享在台灣的生活點滴。來自俄羅斯的YouTuber「花椰菜」，邀請來自以色列的朋友Nir，分享在台灣生活22年的心得感受，Ｎir表示雖然自己的中文仍不算流利，但相較於祖國以色列，自認更了解台灣的文化和習慣。

Nir說台灣生活對他影響最深的就是「耐心」，台灣人對人比較有耐心，做錯事不會馬上指責，會多一些耐心去理解與溝通，這也讓他學習到對其他人有耐心，「花椰菜」也馬上附和，表示俄羅斯人真的比較沒有耐心，很容易生氣，常為了一點小事就暴怒，現在覺得這種行為蠻愚蠢的。

另一個特色是台灣人很誠實，Nir表示某次駕車被擦撞，雖然他的車沒有安裝行車記錄器可以佐證，但對方也很誠實地自承錯誤，讓他印象深刻，而且台灣人樂於助人，常讓他感到很暖心。還有一件事讓Nir覺得非常酷，就是台灣人要考試時會去廟裡拜「騎牛的神明」，因為這位牛是神明的座騎，所以在考試期間，絕對不能吃牛肉，他認為這個習俗超酷的。

說完台灣的好，但也有讓Nir很不喜歡的地方，就是不喜歡聽到台灣人說「沒辦法」，這個字義解釋對他而人是「事情無法做到」，但實際上只是回答「不想、沒有意願」，他認為「沒辦法」這種回答讓人很煩，但住了這麼久，他也已經習慣了。

最後Nir被問到在台灣有沒有發生有趣的事情，Ｎir興奮地說他最愛的是「哇嘎哩共」，原因是常可以看到老人家叼著菸或手拿著啤酒，穿著藍白拖、挺著肚子台語說「哇嘎哩共啦，來來來」、「吼啦吼啦，緊啦緊啦」，Nir說每次看到這個畫面，都讓他覺得心情很好，真的是很接地氣的台灣在地文化。

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