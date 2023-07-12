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餐廳闆娘掛紅布條「請勿叫阿姨」 否則會有超嚴重後果

聯合新聞網／ 綜合報導
台中一間餐廳的大門口拉了一個紅布條，上頭寫著「維持餐點品質，國小以上『請勿叫阿姨』」。 圖擷自臉書
台中一間餐廳的大門口拉了一個紅布條，上頭寫著「維持餐點品質，國小以上『請勿叫阿姨』」。 圖擷自臉書

做人除了要有禮貌，想要人見人愛，首先要先學會嘴甜，人家常說「嘴甜」才能得人疼愛。日前有網友發文分享，有間餐廳的店門口拉了一個紅布條，上頭寫著「請勿叫阿姨」，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「我宣布，說好話大會正式開始！」從照片中可見，在台中市西屯區智惠街，一間餐廳的大門口拉了一個紅布條，上頭寫著「維持餐點品質，國小以上『請勿叫阿姨』」，解讀文字意涵，猜可能是老闆娘很在意年紀，提醒顧客「嘴甜」一點，千萬不要叫老闆娘「阿姨」的意思。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「年紀比自己大的，大1歲跟大50歲的一律叫她姐姐就好」、「小姊姊」、「美女來一份早餐」、「我都叫『老闆娘』，嘴夠甜吧」、「嘴甜有糖吃」、「規則有訂好都好辦」、「可是如果被叫『季啊』，感覺也是挺老的」、「可以再附加一句，國小以上請叫姐姐」。

其他網友看完也笑翻，紛紛留言「叫錯會暴走嗎？玻璃心的阿婆」、「叫我阿公過去叫姐姐」、「阿婆來份免費的早點」、「不叫阿姨，叫姨母或阿珠媽，可以嗎？」、「不能叫阿姨，那叫阿桑、阿婆、阿嬤」。

同樣很在意年紀的網友表示「以前20幾歲我做漫畫店時，有個國小弟弟拿著書問我，阿姨，這本書內閱多少錢？我笑笑得回應他『叫阿姨10元，叫姊姊5元』，從此以後，他都叫我姊姊」。

台中市 老闆娘 叫阿姨

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