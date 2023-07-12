白飯之亂燒不停 醫憶母校北醫旁涮涮鍋店「肉燥飯吃到飽」：難忘的溫暖

北科大資財營學生掀起的「白飯之亂」事件引發社會關注，醫師謝宗學也因此勾起20年前的求學往事。他透露自己常光顧北醫校園附近的一間涮涮鍋店，感性表示「如果當年有Google評價，我一定狂刷那間涮涮鍋店五顆星，讓老闆生意更好」。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學醫師在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，指出以前還是醫學系學生的時候，很常光顧北醫校園附近莊敬路上的一間涮涮鍋店，當年只要出示北醫學生證，就能享有一個套餐8折優惠，並且內用可以肉燥飯無限吃到飽。

謝宗學說，那時菜單上最便宜的套餐是價格170元的豬肉鍋，打8折後價格為136元。然而，在那個一個便當約70元上下的年代，對學生來說，一餐花費136元無疑是奢侈行徑，因此謝宗學經常選擇整天不吃飯，等到晚上8點多客人比較少的時候，再到那間涮涮鍋店用餐，點最便宜的豬肉鍋套餐，然後再吃三碗肉燥飯，「老闆都會親切地跟我聊天，我常常是最後一個離開的客人」。

謝宗學說，畢業後自己周遊於數間醫學中心學習，回母校的時間變少，某次發現那家原本經營個人鍋的涮涮鍋店，已經改變經營模式，換成吃合桌的火鍋店，老闆依然是同一對夫妻。再後來，那間火鍋店已經改成其他商家，謝宗學再也沒看到那對老闆夫妻了。

謝宗學感慨，隨著年紀增長和社會歷練增加，漸漸能夠了解要在台北市開店，是一件多麼不容易的事情，何況是信義區，光是每個月的房租成本，就足以吃掉絕大部分的獲利，同時還有水電瓦斯等固定支出。謝宗學直言，「當年我吃136元的涮涮鍋套餐，加湯、加三碗肉燥飯，還吃得特別久，吹了更久的冷氣，老闆在我這鍋頂多賺幾十塊錢甚至賠錢，等同是對學生的善舉」。

謝宗學如今回想當年行徑，即使涮涮鍋店標榜可以無限加湯、無限加肉燥飯且沒有明確限制用餐時間，以現在的角度看來，這麼做仍是佔人便宜的行為，「只是在學生時代，受限於眼界、社會經歷和可支配的現金，完全不覺得自己這樣做有什麼問題」。

如今看了北科大熱炒店風波，謝宗學說，如果當年可以上網給Google評論，一定要狂刷那間涮涮鍋店給五顆星，讓老闆生意更好，「只可惜當年網路還在萌芽階段，這一切不會發生，只能在這裡謝謝老闆當年的照顧，給予一個大學生一輩子難忘的溫暖」。