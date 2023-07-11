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暑氣逼人！搭乘交通運輸遭汗味直熏 她好奇問：如何自救

聯合新聞網／ 綜合報導
一女子表示夏天車廂內汗味濃烈，令人難以忍受。示意圖，圖片來源/ingimage
一女子表示夏天車廂內汗味濃烈，令人難以忍受。示意圖，圖片來源/ingimage

夏天到了，炎熱天氣讓人一出冷氣房便汗水直流，而對於通勤族而言，在擁擠的車廂內不只悶熱，還需忍受交雜在一起的汗味。一名女網友在Dcard上發文，表示最近在尖峰時期搭乘大眾運輸工具，都會被四散的汗味熏到，環顧四周後發現都是從男性身上傳來的，因此她好奇詢問，「為什麼男生會特別有味道呢？」

原PO表示，自己並不是針對全部男性，只是剛好遇到的案例普遍都是男性居多，她在留言區補充，自己有時候也會頭臭，但會想辦法處理，像是戴帽子來遮蓋味道，希望大家都能把自己整理得乾淨、衛生，她也在文末請益網友，若遇到相同情況該如何在車廂內自救。

許多網友深有同感，贊同表示「最近天氣熱，捷運車廂真的很恐怖…」、「我也是每天搭大眾運輸，男生體味真的比女生重」、「我從來不戰男女，但有些男生是真的很臭」、「身為男生的我，有時候我自己也覺得男生很臭…尤其是夏天」、「十年以上男校經驗加工科、當兵全男環境的我，真的跟地獄一樣」。

不過也有許多網友紛紛幫男性解釋，「男人皮脂分泌比較旺盛，像我每天都洗頭也沒出去運動之類的，頭髮還是油到像好幾天沒洗」、「畢竟男生的代謝速度比女生還快就很容易流汗，男生的體毛也比女生還要茂密，沒有刮的話很容易有汗卡在上面就會有味道」、「大部分男生之所以會臭，與衣服久久不換新的有關係」。

除此之外，不少網友也在留言區分享除臭技巧，「考慮多帶濕紙巾或手帕，有流汗就拿出來擦一下」、「帶一件替換的衣服、毛巾跟止汗劑」、「盡量把汗擦乾，不要悶著」、「推薦給大家涼涼濕紙巾！！」

車廂 通勤族 味道

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