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他懷疑「每半年洗一次牙」是醫生話術 過來人揭血淚：能省好幾十萬

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人害怕去看牙醫，但為了維持口腔健康，多數人仍會固定每半年回診檢查並洗牙。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
許多人害怕去看牙醫，但為了維持口腔健康，多數人仍會固定每半年回診檢查並洗牙。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

為了維護口腔健康，許多人習慣定期到牙醫診所檢查。一名網友也分享自己看診的經驗，因牙周病的關係，他被醫生提醒「半年要洗一次牙」，但因該網友沒有定期回診檢查的習慣，便納悶其他人是否都會乖乖洗牙，更好奇詢問網友們「你們都會半年洗牙嗎？」

一名網友在PTT發文分享，日前他到牙醫診所看診，因為被檢查出有牙周病，醫生便提醒他要維持「半年洗一次牙」的習慣。然而，原PO卻對此不以為意，更懷疑牙醫可能是因工作關係，才會以為大家都會乖乖安排時間洗牙。原PO也分享個人看法，他覺得「半年洗一次牙」可能沒有想像的普遍，更好奇詢問其他網友們都多久赴診所洗一次牙。

文章掀起討論，多數網友皆表示有定期洗牙的習慣，「會洗啊，洗完都會預約半年後，時間到診所都會打電話來提醒」、「健保都繳了為什麼不洗」、「洗牙有個好處，會幫你檢查蛀牙，很棒餒」，也有人表示不會定期回診，「沒有，怕越洗越薄」、「不會，不敢看醫生，哈哈哈哈」、「不會，而且人生第一次洗牙是25歲」。

許多過來人也跳出來直言「一定要每半年去洗，以後可省好幾十萬」，因為牙齒只要出狀況就是一筆大開銷，單是植牙就會噴掉10幾萬元，定期洗牙才能檢查口腔健康，「植牙10萬，請好好照顧牙齒」、「根管1-2萬、植牙7-10萬」、「窮人才更要保護牙齒健康，等到弄到要植牙的時候就會後悔為什麼不保養牙齒」、「你可以不要（洗牙），反正之後牙醫賺更多」。

根據衛生福利部健保署規定，13歲以上的民眾，每半年洗一次牙皆有含在健保給付內，民眾僅需支付掛號費用，另外4大類族群，則可每3個月免費洗牙一次。據《元氣網》報導，醫生建議民眾應定期洗牙，才可避免牙結石堆積、造成牙周感染，且維持口腔健康也能減少併發症產生。

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