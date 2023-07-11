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搶當會計？高端營收連6月「慘掛0」 PTT鄉民警告：小心了

聯合新聞網／ 綜合報導
國產高端疫苗。記者黃仲裕／攝影
國產高端疫苗。記者黃仲裕／攝影

各上市櫃公司近日陸續公布財報，高端疫苗於昨（10）日公布6月營收，據公開資訊觀測站資料顯示，本月合併營收0元，較去年同期營收減少1836元，月營收成長率-100%，且更是截至今年（2023）6月以來，連續6個月營收掛蛋。

對此，PTT股票板也掀起熱議。網友紛紛表示，「可以應徵當會計嗎？」、「明年同期只要有1000元營收，成長率突破天際」、「薪資中位數還可以排上櫃生技前10，員工太爽了吧」、「沒有營收股價都還有60，有營收不就噴爆了」、「這種公司可拿到政府的大單，不用查嗎？」、「會計只要按0就好嗎」、「0營收的公司是在幹嘛」、「連續6個月月營收0欸，民進黨太屌了」。

消息傳出後，留言區一片譁然，就有鄉民警告，「有沒有誰套牢高端的，PO出來讓大家笑一下」、「這真的是台股最扯，一堆聽信的都死得很難看」、「政治狂熱份子又湧入股板了」、「大家注意啊，要臭避開關鍵字，珍惜帳號」、「推文小心，這支不只股市害人賠，股板還會害人被水桶【水桶】PTT論壇用語。若使用者於某些看板內違反規定，嚴重時將會被版主移除發文與推文的權限。」。

然而也有人力挺高端，「推文又是一台政治失智列車，第一天看到生技股？」、「不會吧，就像古早的莫德納吧，我印象它古早時也是很慘」、「各位要有信心，等WHO公布第三期，一定噴爆」、「這個月有腸病毒疫苗施打，可能會貢獻點收入」。

據了解，高端目前的主力產品有三，包括腸病毒71型疫苗、四價季節性流感疫苗新冠肺炎疫苗，並開發新冠肺炎次世代疫苗。其中腸病毒疫苗已取得國內藥證，預計7月後提供自費接種，適用對象2個月至6個月低齡嬰幼兒，法人則預期，將於第三季開始貢獻營收。

高端疫苗 流感疫苗 新冠肺炎 腸病毒 台股 PTT

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