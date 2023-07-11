房東拜託「存放鋼琴」、房客心軟慘了…租3房2廳變2房氣炸

一名女網友跟房東承租三房二廳，卻變相減少一個房間，原來其中一間堆滿了房東自己的物品，對方還不讓她申請租屋補助，理由是「她算過要繳很多稅」，這名房東的行為也讓女網友氣得在網路上po文要大家評評理。

女網友在「租屋『糾紛、問題、租霸、疑難雜症』特區」表示，當初承租時，只答應讓房東存放鋼琴，搬進去後，發現兩座大書櫃和客廳茶几，自己完全用不到，請房東搬走已經請了一年多，就是一直拖延，結果所有的東西和雜物就全堆在其中一個房間裡。

最近女網友想申請租屋補助，房東卻大言不慚對她表示，房租已經算很便宜了，女網友則回說，「其中一個房間不算吧！全都堆了我用不上的家具。」房東甚至說有朋友在國稅局，「算過要繳很多稅。」

女網友則無奈指出，要不是因為這個地點比較方便媽媽看醫生回診，所以才一直忍著，不然真的是「每每看到那兩個大書櫃和茶几就上火。」

不少網友看完勸她直接申請租屋補貼，「申請是妳的權利，告知房東是尊重，不代表妳不能申請」、「有些房東會這樣，傢俱捨不得搬，但對租客來說可能已經有自己傢俱，就會有這樣麻煩」、「丟到私人倉庫去，租金從房租扣」、「至少扣一個房間的房租吧。」