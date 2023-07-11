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燕子築巢…屋主不忍驅離使「克服鳥屎大絕招」 網感念：好人上廁所都有衛生紙

聯合新聞網／ 綜合報導
善心屋主為了不讓愛車遭受鳥屎擊，自行在車頂上黏貼一大片帆布來接鳥屎。 圖擷自臉書
善心屋主為了不讓愛車遭受鳥屎擊，自行在車頂上黏貼一大片帆布來接鳥屎。 圖擷自臉書

許多人認為，燕子是吉祥的象徵，如果燕子飛來屋簷築巢，代表此屋的地氣旺，將帶來好風水。日前有網友發文表示，見一住家的屋簷有燕子來築巢，屋主沒有驅趕，還自行處理鳥屎問題，引發網友稱讚「好美的風景」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出兩張照片並發文表示「謝謝你自己克服問題，而不是把小鳥趕走」，從照片中可見屋簷下有燕巢，燕巢下排遺了成堆鳥屎，善心屋主為了不讓愛車遭受鳥屎擊，自行在車頂上黏貼一大片帆布來接鳥屎，愛鳥網友見狀，直呼屋主「超有愛」。

貼文曝光後，累積逾1.6萬人按讚留言，許多網友直呼「福地福人居」、「積善之家慶有餘」、「好人一生平安」、「真是好人欸，謝謝您愛護燕子一家」、「燕子很挑築巢環境，願意住代表很讚」、「以前的人說燕子來築巢，代表會帶來好運」、「會給這個家庭帶來好運，說明最近家裡財運會有所好轉、有喜事將發生，是個好兆！」

有不少網友感念屋主的愛心，開玩笑說「好人永遠都找得到停車位，上廁所都有衛生紙」、「出去餐廳吃飯永遠不用排隊」、「好人走路不會踩到屎」、「上班遲到不會扣錢」、「好人出門一路順暢，不用停紅燈」、「好人每次到路口都是綠燈」、「好人開車的出門不會遇到三寶，好人開車超速不會收到罰單」、「好人在路觀留言，永遠都會得到善意的回覆」。

也有網友建議「黏一片厚紙板在下面更方便」、「下面釘一個木板就可以了，還可以防止小鳥掉下來」、「不錯耶！好有愛心，或是也可以建議在巢下面，黏或是釘一個可以伸縮活動的板子，這樣，可以定期清理，也防止燕子寶寶掉下來」。

鳥屎 燕子

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