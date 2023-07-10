日本人不敢喝台灣「1飲品」他超吃驚 網曝暗黑原因：光聞味道就怕

台灣素有「美食王國」之稱，許多外國觀光客來台旅遊，都會品嚐道地小吃。對此，就有一名男網友發文表示，日本人對台灣的美食，似乎是又喜歡但又莫名的一堆東西不敢吃，聽說連蘆筍汁也不敢喝，因為覺得很像草藥的味道，讓他不禁疑惑問道「日本人竟然不敢喝蘆筍汁？」掀起網友熱議。

該名男網友在PTT八卦版PO文表示，日本人對台灣的美食，好像是又喜歡但又莫名的一堆東西不敢吃，「香菜、八角、沙士，這些我都能理解，但聽說連蘆筍汁他們也不少人不敢喝，喝過的感想是很像草藥的味道」，讓原PO相當傻眼，直呼「拜託，味道也差太多了，草藥可以這麼清甜我也不會怕吃中藥了，有沒有日本人不敢喝蘆筍汁的八卦？」

貼文一出，隨即引發討論，網友紛紛留言「我也討厭蘆筍汁」、「其實仔細想想，菜類碾壓出來的汁，直接印象的確都很難喝…」、「蘆筍汁光聞味道我就怕」、「我台灣人都不喜歡喝，喝過一次覺得不行」、「蘆筍汁很多台灣人也不喜歡，尤其不冰的」。

不過，也有網友表示「現在外面都賣化工蘆筍汁」、「早期蘆筍汁很好喝，現在根本化工味」、「化工味日本更愛吧，畢竟他們食物都化工」、「竟然不敢喝蘆筍汁，很難想像耶」、「日本人對於沒碰過的都列為怪」。