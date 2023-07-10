路邊垃圾桶無端起大火「像金爐！」 網猜原因：恐釀公共危險罪

近來全台各地天氣炎熱，許多縣市已經接連幾日溫度超過36℃，也有不少因天氣熱而起火的案例，在此情況下，一名網友在FB社團「路上觀察學院」分享自己在行經台北南港中信路段時，碰到路邊的垃圾桶無端起火，熊熊火勢在垃圾桶中不斷燃燒，所幸消防人員在第一時間即時趕到，將烈火撲滅，並無危及到用路人的安全。

這名網友分享垃圾桶起火的樣子像是使用金爐燒金紙，因此便拍下照片分享到FB社團，並形容像是「公用回收金爐」，許多網友一開始認為是P圖，不過他也在留言區發布垃圾桶燃燒中的影片證實，而他本人則在現場待到消防人員到來才離開，引來網友稱讚「路觀的優質成員，Respect！」。

貼文發布後，吸引千名網友熱烈討論，許多網友腦洞大開，「請問這裡可以往冥界轉帳嗎」、「純屬自燃現象」、「左邊可燃、右邊不可燃」、「靠盃，好兄弟一定會找到那個燒垃圾的人」、「早知道就丟一份披薩進去給我阿公hot到家」、「冥界的垃圾郵箱」、「歪國遊客：這就是桶仔雞嗎？」、「可以通往霍格華茲」。

而起火原因目前仍不明，有不少網友推測除了自燃外也有可能是未熄菸蒂造成起火的，「煙蒂？」、「煙蒂亂丟」、「有可能是菸蒂丟下去造成的吧」、「有北七菸沒熄就丟了之前在北車遇過，值班站長見怪不怪了」、「但（菸蒂）丟在回收筒裡真的也很迷」、「煙頭吧，如果人為這是公共危險罪喔」。

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