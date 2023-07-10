好市多頻出包！她好奇「會因此退會員嗎？」 網點「1關鍵」搖頭
美式賣場好市多近期爭議不斷，除了冷凍莓果被驗出有「A型肝炎病毒」，8日又被爆出商品「油漬摩佐羅拉乾酪」裡面含有致癌物「環氧乙烷」，遭到高雄市衛生局處6萬以上罰鍰。有網友好奇，大家會因為好市多頻出包而選擇退會員嗎？引起眾人熱議。
網友在PTT女孩版以「會因為Costco出包退會員嗎？」為題發文，她表示前一陣子一直在考慮辦Costco會員，後來因為Costco自家冷凍莓果驗出A型肝炎病毒，覺得受害者真的很衰，當時就確定不辦會員了，現在起司又出包，好奇「有人因此退會員嗎？」
此文一出馬上引起熱議，幾乎大多數人都表示「不會」，有不少網友提出理由是「至少有誠實揭露」，「傳統菜市場很多食物，商家自己塑膠夾鏈袋存放的乾貨，或者是生鮮、熟食，稽查起來應該不合格率更高，只是costco這種大品牌很容易配合，名氣高且商品數量數萬種，一年出包也是意料之中」、「人家是誠實揭露讓你知道，其他商店更多出包隱匿你根本不知情」。
但也有人表示，「我最近考慮要退了，但主因是一直在漲價，進口產品愈來愈少，跟其他賣場沒啥差異」、「早就沒辦了」、「有考慮，品管開始對不起他的年費另外還有東西漲價漲到黑人問號」、「感覺東西越來越沒競爭力！考慮退」、「今年不續約了」。
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