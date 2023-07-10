小火鍋店「白飯、冰淇淋免費吃到飽」不怕被吃垮？內行曝1高招：吃越多越賺

日前一群北科大學生到某家熱炒店聚餐，因不滿店家提供飯量不夠，群起刷1星負評遭到網友砲轟。不少網友紛紛好奇，明明小火鍋店都會提供免費吃到飽的白飯、冰淇淋，怎麼都不怕被客人吃倒？貼文一出引發討論。

一名網友透過PTT發問，他好奇現在有許多小火鍋餐廳會附贈白飯、冰淇淋和飲料，供顧客免費吃到飽，但很少聽到小火鍋餐廳會有白飯不夠，反而是冰淇淋份量不夠顧客享用，這不禁令他納悶「小火鍋店都怎麼撐著壓力測試？板上有小火鍋店老闆嗎？」

貼文吸引許多人回應，「火鍋店是暴利耶！」、「聽以前鄉民說大量叫打折+B貨」、「火鍋料很差啊，從這裡賺」、「火鍋料不用50元，怎麼沒賺」、「火鍋店白飯用量不會很大吧，因為王子麵會分掉用量」。

一名內行網友就回文透露，只要去特定賣場購買大份量食材、飲料等，價格就會比便利商店買少量便宜很多，「店家只管招客多來消耗庫存，在食品賞味期限內使用完畢，基本上不會吃虧，這種店要生存前提是顧客一定得很多人，不要怕他們會被吃倒」。